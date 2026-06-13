La influencer mexicana Karely Ruiz protagoniza una nueva polémica luego de que exhibiera públicamente a una usuaria que la criticó en redes sociales.
La creadora de contenido se defendió de ataques a su físico y a su hija, pero todo terminó en un escándalo que ahora involucra denuncias de amenazas y un video viral de la mujer afectada, quien, entre lágrimas y desesperación, responsabilizó directamente a la creadora de contenido. En La Razón de México te contamos todo lo que pasó.
Entre lágrimas, mujer denuncia a Karely Ruiz y asegura que fue amenazada, ¿qué pasó?
Karely Ruiz exhibe a usuaria
Karely Ruiz compartió en su cuenta de Facebook capturas de mensajes y fotografías de varias usuarias que criticaban su físico y a su hija. Entre ellas, destacó el caso de Lucero, a quien señaló con comentarios sarcásticos y burlones.
La influencer escribió: “‘Por qué criticas si tú eras fea antes’ jajaja… yo misma subo mis fotos del pasado pero jamás me verán criticando cuerpos… hasta les regalo liposss y todo, hay que apoyarnos entre mujeres, pero esos simi*s no lo entienden”.
Sin embargo, las acciones de la creadora de contenido generaron debate en redes, donde algunos aplaudieron que Karely se defendiera, mientras otros cuestionaron las consecuencias de exhibir a personas comunes ante millones de seguidores.
Usuaria denuncia a Karely Ruiz en redes sociales mientras llora desconsoladamente
En un inicio, Lucero, la usuaria señalada por Karely Ruiz, respondió a los comentarios sin ocultar sus redes sociales, lo que la influencer reconoció con ironía: “Primera que aguanta jaja siempre todas restringen su perfil”.
Sin embargo, la situación escaló cuando Lucero publicó un video llorando, donde denunció haber recibido amenazas y mensajes de odio de los fans de la regiomontana.
“Esto va para Karely por haberme hecho lo que me hizo. He recibido mensajes de odio, de desprecio… no se vale, soy madre igual que tú y no es justo que estés jugando conmigo y con mi familia… simplemente pídele a tus fans que me dejen de molestar, porque hasta me desean la muerte”, dijo entre lágrimas la mujer en una transmisión en vivo.
La usuaria aseguró sentir miedo de salir a la calle y responsabilizó directamente a Karely por cualquier situación que pudiera afectarla a ella o a sus seres queridos.
Karely responde tras el video viral de la mujer llorando
Pese al video viral de Lucero llorando, Karely Ruiz se mantuvo firme en su postura y reiteró que no tolerará ataques hacia su hija. También dejó claro que no teme enfrentar posibles consecuencias legales.
“El que se sube se pasea, así que no me busquen. Ya lloró la otra… ¡no’mbre! No que muy acá, espero y monetice o si no que se retire con la frente en alto”, escribió la regia.
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