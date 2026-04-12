Así es la nueva colaboración Karely Ruiz y Lady Pays | VIDEO

Las influencer Karely Ruiz y Lady Pays están arrasando en las redes sociales con su nueva colaboración para la plataforma para adultos OnlyFans.

Las dos estrellas de Internet ya habían colaborado anteriormente, pero ante el buen recibimiento que tuvo su colaboración anterior, volvieron a sorprender a sus fans con nuevas imágenes y videos para adultos.

La colaboración de Karely Ruiz y Lady Pays

Las dos celebridades de Internet publicaron un adelanto de su colaboración en las redes sociales. En las fotos y videos que se difundieron en las plataformas se puede ver que las dos famosas aparecen jugando villar.

Pero lo hacen de la manera más sensual posible, Karely Ruiz viste un corsé de lencería negro y de encaje, así como unas medias negras, mientras que de abajo solo trae ropa interior.

Mientras que la empresaria Lady Pays luce un corsé transparente con detalles en color negro y en la parte de abajo lució un minishort en color negro.

En una de las imágenes Karely Ruiz aparece acostada sobre la mesa de villar, mientras que agarra por el cuello a Lady Pays.

En el video que promociona la colaboración, las dos influencers para adultos parecen sentadas en la mesa de villar con sugerentes poses.

Karely Ruiz y Lady Pays son de Monterrey, Nuevo León, y antes de su colaboración para adultos hicieron un video juntas, en el que Karely se fue a vender pays al semáforo con Lady Pays y fueron la sensación entre los conductores.

Posteriormente, hicieron su primera colaboración en OnlyFans, la cual también fue una de las más vistas por los usuarios y en esta ocasión vuelven a enloquecer las redes sociales con sus explosivas fotos y videos.

Los fans están emocionados por ver a las dos celebridades juntas y solo han dejados comentarios en los que destacan el impacto de las fotos y videos.

Sin embargo, las influencers también hicieron más fotos y videos no solo el de la mesa de villar, sacaron otras imágenes en las que aparecen con playeras tipo de futbol y en otro video salen con vestido igua en color blanco con rayas rosas, en otro clip salen con vestidos ajustados, Karely usa uno color café y Lady Pays uno de estampado de animal print.

“Se la volaron”, “Me encantaron”, “Ya se me antojó un paycito”, “Ninguna como Karely Ruiz”, "Ok, pero la parte donde se ven a los ojos“, ”Demasiado top”, “Eso hermosas”, “Colab de alto impacto“, fueron algunos de los comentarios de los fans de las dos famosas.