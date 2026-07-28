¿Quién es el hijo oculto de Masad Altamimi? FOTO

El influencer Masad Altamimi confesó, en La Casa de los Famosos México, que tiene un hijo, lo que sorprendió a todos los fans del reality show.

Durante una conversación que tuvo el creador de contenido con sus compañeras dentro del programa.

Masad contó que tiene un hijo, aseguró que él no vive con el niño, sino que el menor vive con su mamá en Arabia Saudita y él lo mantiene.

Sus compañeras le celebraron que no haya actuado en contra de la mamá para quitárselo y que permitió que el menor estuviera de manera con la madre.

¿Quién es el hijo Masad Altamimi?

Aunque Masad Altamimi sorprendió con esta declaración, lo cierto es que él ya había revelado la existencia de su hijo en las redes sociales.

En el 2025, el propio Masad compartió un video de su hijo, en el que aparece el menor mostrando un ojo y su cabello. En este breve clip que el influencer compartió en su canal de difusión de Instagram, Masad le dice al niño que repita algunas frases en español y el pequeño, mientras el creador de contenido lo abraza y le despeina el pelo.

Masad Altamimi y su hijo ı Foto: Redes sociales

En otra imagen que el mismo creador compartió, se le puede ver con su ropa típica árabe mientras abraza al niño, quien se encuentra de espaldas. El video lo acompañó de la canción “Te amo” de Alexander Acha.

Masad Altamimi con su hijo ı Foto: Redes sociales

De acuerdo con las publicaciones en redes sociales, el niño se llama Tamim.

Aunque el hijo de Masad vive en otro país, el influencer lo visita para pasar momentos de calidad con él.

Las fans del influencer celebran que Masan muestre su faceta de padre en las redes sociales.

Sin embargo, hay otros usuarios de Internet que critican al creador de contenido por vivir tan alejado de su hijo y que solo lo visite pocos días y que además vivan en países diferentes.

Masad es muy reservado de su vida personal, tras el escándalo con una de sus exnovias, por lo que tiene muy bien resguardada la identidad de su hijo y la mamá del niño, ya que el nacimiento de su hijo se dio previo a que el influencer se mudara a vivir a México.

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