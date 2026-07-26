Masad Altamimi, influencer de origen saudí, fue anunciado hace unos días como el noveno habitante confirmado de La Casa de los Famosos México 2026.

En poco tiempo, se ha convertido en una figura que causa curiosidad, pues en redes sociales llama la atención su estilo de vida ostentoso. Ahora miles de usuarios desean conocer más sobre su vida y actividades económicas; descubre a qué se dedica el creador de contenido.

¿A qué se dedica Masad Altamimi?

Masad Altamimi es principalmente creador de contenido digital. Tiene millones de seguidores en TikTok e Instagram (más de 1.9 millones). Suele compartir videos de humor, retos y situaciones cotidianas que reflejan el contraste cultural entre Arabia Saudita y México, su país natal y donde reside actualmente, respectivamente.

Esta espontaneidad le ha permitido crearse un nombre como uno de los influencers más reconocidos en la escena digital actual.

Además de su faceta como influencer, Masad Altamimi también ha comentado que es empresario. Su principal negocio estaría en la exportación e importación de aguacates hacia mercados como Dubái y Arabia Saudita, donde este producto es considerado un lujo.

Gracias a esta actividad, asegura haber alcanzado una posición económica privilegiada, aunque él mismo ha aclarado que no se considera “millonario” bajo los estándares de su país, donde el término aplica a quienes poseen más de 10 millones de dólares.

Masad Altamimi nació en Arabia Saudita el 13 de junio de 1990, por lo que actualmente tiene 36 años. Miles de personas seguirán de cerca su participación en el reality show La Casa de los Famosos México 2026, pues el creador de contenido debutará en este formato.

Altamimi convivirá 24/7 con otras figuras del mundo digital y del entretenimiento como Ernesto Laguardia, Cynthia Klitbo, Arantza Ruiz, Ese Pérez, Karina Torres y Fede Vigevani, entre otras.

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