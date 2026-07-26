El creador de contenido Masad Altamimi fue anunciado como uno de los participantes de La Casa de los Famosos 2026. Su nombre llama especialmente la atención del público, pues no suena hispano; descubre de dónde es este influencer y empresario.

¿De dónde es Masad Altamimi, habitante de La casa de los Famosos México 2026?

Masad Altamimi, también conocido como Massad Al-Tamimi, nació en Arabia Saudita el 13 de junio de 1990 y actualmente tiene 36 años. Aunque es de origen árabe, desde hace algunos años vive en México, donde ha desarrollado su carrera como creador de contenido digital e influencer.

En sus publicaciones de Instagram y TikTok suele incluir referencias a la cultura de Medio Oriente y la mexicana.

Arabia Saudita se encuentra ubicada en Asia occidental; su capital y ciudad más poblada es Riad. El país posee 2, 149, 690 km2 de superficie, y contaba con una población de más de 29 millones de habitantes en 2012.

Limita al noroeste con Jordania, al noreste con Irak, y comparte fronteras con Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Catar, además de tener salida al golfo Pérsico por el este. Hacia el oeste se encuentra el mar Rojo, mientras que al sur colinda con Omán y Yemen. Asimismo, está conectado con Baréin mediante la calzada del Rey Fahd.

Mapa de Arabia Saudita ı Foto: Captura de pantalla

Esta nación es conocida por ser una de las mayores exportadoras de petróleo a nivel mundial, lo que la ha convertido en una de las veinte economías más grandes del planeta. Para volar hasta México, habría que viajar entre 23 y 27 horas.

Arabia Saudita también es denominada como “la tierra de las mezquitas sagradas”, en referencia a la Gran Mezquita de La Meca y la Mezquita del Profeta de Medina, los dos lugares más sagrados del islam.

La Kaaba, Gran Mezquita de La Meca, Arabia Saudita. ı Foto: Creative Commons

La mayoría de los derechos humanos y libertades fundamentales en este país han estado históricamente limitados. Por ejemplo, las relaciones homosexuales suelen castigarse con la pena de muerte. Además, hasta junio de 2018, las mujeres tenían prohibido conducir vehículos, y el derecho al voto femenino fue reconocido en el 2011.

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