EU intensifica ataques contra Irán tras ofensiva en Jordania; localiza restos que serían de militar desaparecido

Personal militar estadounidense mantiene labores de búsqueda e identificación tras el ataque contra la base de Muwaffaq Salti, en Jordania.

Estados Unidos lanzó una nueva serie de ataques aéreos contra Irán tras el ataque atribuido a Teherán contra una base militar estadounidense en Jordania, mientras informó del hallazgo de restos no identificados que podrían corresponder al militar desaparecido durante esa agresión, según el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

De acuerdo con CENTCOM, personal militar localizó los restos tras una búsqueda exhaustiva en la base de Muwaffaq Salti, donde el ataque del 17 de julio dejó dos militares estadounidenses muertos y un tercero desaparecido.

Sailors prepare U.S. Marine Corps F-35B stealth fighter jets for takeoff aboard USS Boxer (LHD 4) while transiting the Arabian Sea. Boxer is the flagship for the Boxer Amphibious Ready Group / 11th Marine Expeditionary Unit. pic.twitter.com/hyNJILD17i — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 19, 2026

La institución precisó que especialistas realizan el proceso de identificación para confirmar la identidad de los restos y señaló que, por respeto a las familias, no divulgará los nombres de los fallecidos o del desaparecido mientras concluyen las notificaciones oficiales.

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Además, el comando estadounidense informó sobre la muerte de otro integrante de las Fuerzas Armadas en el norte de Irak, ocurrida durante una detonación controlada de municiones sin explotar pertenecientes a un dron de ataque iraní que había sido derribado.

Un segundo militar resultó lesionado con heridas menores y permanece bajo atención médica.

Today at 6 p.m. ET, U.S. forces began launching new airstrikes against Iran at the Commander in Chief’s direction. The strikes are designed to further degrade Iran’s ability to threaten commercial shipping in the Strait of Hormuz and swiftly punish Islamic Revolutionary Guard… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 18, 2026

En respuesta a los hechos, Washington anunció una nueva ronda de bombardeos contra objetivos militares iraníes por orden del presidente Donald Trump.

Según CENTCOM, la ofensiva buscó reducir la capacidad de Irán para amenazar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y responder al ataque contra las fuerzas estadounidenses desplegadas en Jordania.

La operación comenzó la tarde del sábado y concluyó horas después.

U.S. Navy Sailors remain focused and vigilant aboard guided-missile destroyer USS John Finn (DDG 113), as American forces continue implementing the naval blockade against Iran. As of July 19, CENTCOM has redirected 6 commercial vessels and disabled 1 to ensure full compliance. pic.twitter.com/SyutavMv6s — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 19, 2026

Durante los ataques, las fuerzas estadounidenses alcanzaron instalaciones de vigilancia costera, sistemas de defensa aérea, capacidades marítimas y depósitos de misiles y drones, además de objetivos vinculados con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), al que Washington atribuye la ofensiva en territorio jordano.

Asimismo, CENTCOM indicó que más de 50 mil militares estadounidenses permanecen desplegados en la región en estado de máxima alerta.

CENTCOM Update on Recently Fallen U.S. Service Members



TAMPA, Fla. — Yesterday, U.S. Central Command (CENTCOM) announced the passing of two U.S. service members and the missing status of one in Jordan following an Iranian attack on July 17. After a thorough search, U.S.… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 19, 2026

La institución sostuvo que esta fue la octava noche consecutiva de bombardeos contra territorio iraní, en un contexto de creciente confrontación entre ambos países.

Por su parte, autoridades iraníes, citadas por agencias internacionales, aseguraron que los ataques estadounidenses de los últimos días han dejado al menos 50 muertos y más de 500 heridos, aunque ese balance no ha podido verificarse de manera independiente.

Con información de Reuters y Europa Press.

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