EU e Irán intensifican sus ataques por 7.ᵒ día

Momento del ataque a una torre de vigilancia en Irán ayer, difundido por el Centcom.

Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques dirigidos a infraestructura y blancos militares por séptimo día consecutivo, mientras se recrudece su batalla por el estrecho de Ormuz.

La región ha atestiguado ataques recíprocos durante días, en un conflicto cada vez más centrado en el control del estrecho. El que un alto el fuego provisional se haya venido abajo hace que no se vislumbre el final de la guerra, la cual Estados Unidos e Israel comenzaron hace más de cuatro meses.

El Dato: Los cruces por el estrecho han caído a su nivel más bajo en 3 semanas, y el precio del petróleo subió por encima de 86 dólares por barril, cerca de su nivel más alto en un mes.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó el viernes por la noche que había lanzado ataques por séptima noche consecutiva con el objetivo de degradar al Ejército de Irán. El sábado dijo que los ataques habían alcanzado “sitios de vigilancia, infraestructura logística militar, almacenamiento subterráneo de armas y capacidades marítimas”.

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Los ataques aéreos estadounidenses dañaron puentes en la provincia de Hormozgán, y derribaron una torre en el puerto iraní de Chabahar, que según Irán sirve para supervisar el tráfico comercial hacia la zona, aunque EU señala que se usaba para rastrear y atacar embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

Los bombardeos contra esas áreas y ferrocarriles parecen encaminados a aislar a Bandar Abbas, el principal puerto de Irán, de las vías que conducen hacia la región central de la República Islámica y de ahí a Teherán, la capital. Parte de las amenazas del presidente de EU, Donald Trump, era comenzar a atacar infraestructura para presionar a Teherán a que relaje su control sobre la vía marítima.

14 militares estadounidenses han muerto y hay 427 heridos

Irán informó “ataques contra la infraestructura eléctrica” durante la campaña aérea estadounidense, y exhortó a la población a que reduzca el uso de electricidad en las provincias del sur, que actualmente experimentan calor extremo. Autoridades iraníes señalaron que al menos 46 personas han muerto y más de 400 han resultado heridas en los ataques recientes.

Por su parte, el gobierno iraní lanzó nuevos ataques con misiles contra naciones aliadas de Washington en Oriente Medio, entre ellas Catar, un mediador clave en la guerra, y Kuwait, donde una de las plantas de energía y desalinización de agua de la nación desértica resultó dañada. Irán también atacó Baréin y Jordania, así como la zona norte de Irak.

La agencia de noticias semioficial Tasnim afirmó por su parte que un buque con bandera tailandesa fue atacado en el estrecho de Ormuz el viernes, tras supuestamente ignorar las advertencias e intentar pasar sin autorización, aunque sólo resultó con daños menores y no hubo heridos.

La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió este viernes de que se acerca la “hora cero” para una posible operación contra las unidades navales del Comando Central de EU desplegadas en las aguas de la región.

En tanto, Estados Unidos desmintió este viernes las afirmaciones de Irán de que sus fuerzas mataron o capturaron militares estadounidenses durante un ataque en la zona militar de Al Tanf, en Siria, según el Centcom.

El alto el fuego provisional acordado el mes pasado se ha venido abajo —aunque siguen los esfuerzos por salvarlo— y la región ha soportado días de ataques de EU e Irán al tiempo que se disputan el control del estrecho vital para los suministros energéticos mundiales.