En Venezuela 5 mil muertos por sismos

Un sacerdote consuela a un hombre tras hallar un cuerpo, ayer, en La Guaira.

LA CIFRA de fallecidos tras los dos potentes terremotos de 7.2 y 7.5 de magnitud que estremecieron Venezuela el 24 de junio pasado se incrementó el viernes a cinco mil 69, informaron las autoridades.

El número de heridos, en tanto, se mantiene constante en 16 mil 740 desde hace 11 días, según el nuevo reporte difundido por el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, mediante sus redes sociales.

La cifra de muertos sigue creciendo mientras continúan las labores de remoción de escombros, particularmente en el estado costanero de La Guaira, que fue la región más afectada por los sismos y se ubica en el lado norte de la cordillera que separa la capital venezolana, Caracas, del mar Caribe. Después de los dos devastadores sismos se contabilizaron hasta el viernes mil 331 réplicas.

De acuerdo con el reporte, 856 edificios sufrieron daños y de ellos 190 colapsaron totalmente, mientras que más de mil 600 estructuras de otras índole, como puentes y carreteras, también fueron afectadas.

El gobierno interino ha estimado que los terremotos dejaron 17 mil 907 personas sin viviendas, y más de 21 mil recibieron refugio en 107 campamentos temporales instalados en La Guaira, Caracas y el vecino estado Miranda.

Además, según una estimación del Gobierno de Venezuela en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a partir del sobrevuelo de drones, helicópteros, y mediciones en campo, el fenómeno dejó dos millones 106 mil toneladas de escombros.