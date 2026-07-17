Identifican a mexicano que murió en una redada del ICE

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la identidad del mexicano que fue atropellado durante una redada antimigratoria en Estados Unidos ya fue confirmada; sin embargo, pidió a Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), proporcionar los detalles.

Además, anunció que este caso se sumará al reclamo que México emprendió por la vía judicial contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, a raíz de las ahora 18 muertes de mexicanos durante las redadas emprendidas durante el gobierno de Donald Trump.

“El día de ayer ya no hablé con él (el canciller Roberto Velasco) de este tema, pero, de inmediato, cuando ocurrió me informó y se pusieron en contacto con las familias de parte del Consulado y… —para ver si tenemos el nombre de este mexicano—. Que, en efecto, en un operativo del ICE: él corre y, al cruzar una calle, es atropellado. Entonces, se incorpora también como parte del trabajo que estamos haciendo, tanto de la forma diplomática como las denuncias directas”, dijo.

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La mandataria federal reiteró su rechazo a los operativos ordenados por su homólogo estadounidense, al insistir en que migrar no es un delito y que cualquier deportación debe de llevarse a cabo con respeto a los derechos humanos.

“Saben que no estamos de acuerdo. Si hay alguna persona que haya cometido algún delito, debe perseguirse, pero la migración no debe criminalizarse per se. Entonces, si hay una persona que por razones migratorias, de acuerdo con las leyes de Estados Unidos, debe ser deportada, pues que se haga en el marco del respeto a los derechos humanos”, insistió.

Asimismo, compartió que no ha hablado con su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre de las denuncias que interpuso el Gobierno mexicano por la muerte de sus connacionales; sin embargo, destacó que quien sí está al tanto es Ronald Douglas Johnson, Embajador de Estados Unidos en el país.

El pasado 9 de julio, la mandataria anunció la presentación de denuncias penales contra quienes resulten responsables de la muerte de los 17 mexicanos que, hasta entonces, habían perdido la vida durante la detención o las redadas que lleva a cabo el ICE.

La escalada en la reacción se dio a raíz de la muerte de Lorenzo Salgado, de 52 años, a quien agentes del ICE le arrebataron la vida a tiros esta semana, en un intento por detenerlo en Texas.

En un balance del operativo antimigratorio que emprendió el gobierno de Donald Trump, se muestra que al menos 58 personas de diversas nacionalidades han muerto en medio de estas detenciones, de las cuales 18 son originarias de México. De éstas, 14 murieron dentro de los centros de detención y las otras cuatro durante las redadas. A éste, se suma la última del connacional atropellado.

Adicional a las denuncias, se emprenderán acciones civiles con las empresas a cargo de los centros de detención para que cesen con las acciones y condiciones que vulneran los derechos humanos de las personas detenidas.