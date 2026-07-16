Tom Cruise es una de las figuras que participará en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026, en el New York New Jersey Stadium. Sin embargo, el anuncio de la FIFA causó polémica en redes sociales y entre los seguidores del evento.

El evento reunirá a artistas como Madonna, Shakira, Coldplay, BTS y Justin Bieber representan la música global en distintas generaciones y estilos, pero la inclusión del actor de Hollywood sorprendió y dividió opiniones.

Muchos usuarios señalan que Tom Cruise no es cantante y que su presencia contrasta con la de dichos intérpretes, por ello surge la pregunta: ¿Cómo será la participación del actor en el show de medio tiempo de la final del Mundial?

¿Cómo será la participación de Tom Cruise en el show de medio tiempo de la final del Mundial?

Tom Cruise se unirá a la clausura del Mundial 2026, este domingo.

“Abriendo la Final con una lista estelar de artistas“, anunció la Copa Mundial de la FIFA en redes sociales junto a una imagen del actor. Sin embargo, miles de usuarios se preguntaron en qué consistirá la participación del intérprete estadounidense en el evento, pues afirmaron que no canta.

Opening the Final with a star-studded list of performers 🤩#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 14, 2026

No obstante, Tom Cruise ha cantado en varias ocasiones, como cuando en el programa The Late Late Show, el famoso y James Corden interpretaron “Hakuna Matata” y “Can You Feel The Love Tonight”.

Hasta el momento, la FIFA no ha revelado más detalles sobre la participación del histrión de Misión Imposible y Top Gun.

Jennifer Hudson, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, IShowSpeed y Robbie Williams también están confirmados como intérpretes para la ceremonia de apertura de la final de la Copa Mundial 2026.

¿Dónde ver el show de medio tiempo del Mundial 2026?

El espectáculo se transmitirá durante la final del Mundial 2026 el domingo 19 de julio desde el estadio MetLife en Nueva Jersey. Podrá verse en las cadenas oficiales de la FIFA y plataformas de streaming asociadas, antes del partido Argentina vs. España, alrededor de las 11:30 am (tiempo del centro de México).

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