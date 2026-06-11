Mundial 2026: ¿Quién es Burna Boy, el nigeriano que cantó con Shakira?

Burna Boy y Shakira hicieron historia hoy al participar juntos en la inauguración del Mundial 2026, donde se presentaron junto a otros grandes artistas e interpretaron su canción para la Copa del Mundo de la FIFA, ‘Dai Dai’.

El momento causó furor en los fans de la cantante colombiana, pero también generó curiosidad por quienes no están familiarizados con la identidad o historia del cantante nigeriano que estaba junto a ella para dar una presentación inolvidable.

¿Quién es Burna Boy, el nigeriano que cantó con Shakira?

El nombre real de Burna Boy es Damini Ebunoluwa Ogulu MFR. Nació el 2 de julio de 1991 en Port Harcourt, Nigeria. Es un cantante, compositor y productor discográfico que saltó a la fama en 2012 con el tema Like to party.

Actualmente, su carrera obtiene una nueva fuerza con su colaboración con Shakira en el tema ‘Dai Dai’, un tema que ha despertado gran curiosidad por su significado, una canción con un mensaje de resistencia, perseverancia y gloria clásico de temas futboleros.

El compositor comenzó con su carrera musical en 2010 y los géneros principales en su catálogo incluye afrobeat, dancehall, reggae, hip-hop y rhythm and blues. Esto deja ver un cuidado especial sobre sus raíces africanas.

Ganó el premio al Mejor Álbum de Música del Mundo en la 63.ª Entrega Anual de los Premios Grammy, destacando así su trabajo como artista dentro del gremio internacional. Además, en 2023, la revista Rolling Stone lo colocó en el puesto 197 de su lista de los 200 mejores cantantes de todos los tiempos.

Sobre su vida privada, se sabe que en 2018 comenzó una relación romántica con la rapera británica Stefflon Don, la cual terminó en 2022. Hasta donde se sabe, está soltero actualmente y está muy enfocado en su carrera como músico.

Burna Boy tiene ocho álbumes de estudio, por lo que cuenta con una carrera que respalda su participación en la música oficial de la FIFA 2026 junto a Shakira. El video musical de los artistas ha superado las 100 mil vistas, siendo uno de los temas más destacados de la temporada.

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