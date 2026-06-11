“Canelo” Álvarez, invitado de lujo en el debut de México en el Mundial 2026 (VIDEO)

Saúl “Canelo” Álvarez también fue protagonista de la fiesta mundialista. El campeón indiscutido de los supermedianos acudió al Estadio Ciudad de México para presenciar el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, donde su presencia generó gran expectación entre los aficionados.

Acompañado de su esposa, Fernanda Gómez, el pugilista jalisciense fue captado durante su llegada al inmueble de Santa Úrsula. Vestido con los colores de la Selección Mexicana, el tapatío se mostró sonriente y dispuesto a disfrutar de una de las noches más importantes para el deporte nacional.

“Estamos muy contentos. Mi esposa es muy aficionada al futbol, su papá desde hace mucho que está metido en lo del futbol, así que muy contentos de estar aquí apoyando a la Selección Mexicana y viviendo de esta manera por primera vez”, dijo el pugilista en una entrevista para Hola.

Canelo, una figura del deporte mexicano

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran a Álvarez Barragán recorriendo los accesos del estadio, saludando a seguidores y atendiendo a algunos medios de comunicación.

Como suele ocurrir en cada una de sus apariciones públicas, el boxeador azteca acaparó las miradas de los asistentes, quienes aprovecharon para fotografiarse y reconocer a una de las máximas figuras deportivas de México.

“Lo más importante es que se enfoquen en que quieren” 👀



Saúl ‘Canelo’ Álvarez se hace presente en el México vs Sudáfrica, partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ 🫡#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #MiSelecciónAzteca #ElMundialXAzteca



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El tapatío reconoció que “de niño quería ser futbolista también·, pero conoció el boxeo y se le “olvidó el futbol”.

“Ahora sí que el futbol nos rodea muchísimo, ahora por mi esposa. Su papá ha estado involucrado en el fútbol desde hace mucho tiempo y pues aquí estamos disfrutándolo y apoyando a México como siempre”, aseveró sobre cómo el futbol sigue presente en su entorno

“Canelo” llega al Mundial como uno de los atletas más exitosos en la historia del país. A lo largo de su carrera ha conquistado campeonatos mundiales en cuatro divisiones distintas y se convirtió en el primer mexicano en coronarse campeón indiscutido de los supermedianos.

Una noche histórica para el futbol

La presencia del campeón tapatío se sumó a la de diversas personalidades que acudieron al encuentro que marcó el inicio del Mundial organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

Desde horas antes del silbatazo inicial, los alrededores del Estadio Ciudad de México se llenaron de aficionados, invitados especiales y figuras del deporte que quisieron ser testigos de un momento histórico.

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