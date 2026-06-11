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México vs Sudáfrica EN VIVO y GRATIS: Sigue las mejores acciones del partido inaugural del Mundial 2026

Por tercera vez en la historia el máximo torneo de la FIFA llega al país y la Selección Mexicana inaugura la Copa del Mundo 2026 ante Sudáfrica

México abre el Mundial 2026 ante Sudáfrica
México abre el Mundial 2026 ante Sudáfrica Foto: Especial
Por:
Alejandro Ayala

Después de una larga espera el Estadio Azteca será testigo de su tercera inauguración de una Copa del Mundo en su historia, pues hoy México se enfrenta a Sudáfrica en el arranque del Mundial 2026 y en La Razón te llevaremos los mejores momentos para que no te pierdas ningún detalle.

Horarios de la inauguración del Mundial 2026

  • 9:00 horas- Apertura de puertas del Estadio Azteca
  • 11:00 horas- Se espera que los aficionados ya estén en sus lugares
  • 11:30 horas- Inicia la ceremonia de inauguración
  • 12:05- Fin de la ceremonia de inauguración
  • 12:10 horas- Jugadores de ambas selecciones salen al calentamiento
  • 13:00 horas- Inicia el juego inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica

México, tres veces Mundialista

México será un país tres veces sede de la Copa del Mundo de la FIFA. La historia que arrancó en 1970 y 1986 escribirá otro capitulo en 2026, siendo el Estadio Azteca el primer inmueble en el orbe en tener tres partidos inaugurales.

Algunos artistas confirmados a la ceremonia de apertura

Entre los artistas que estarán en la inauguración de la Copa del Mundo 2026 se encuentran Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla. Todos ellos se presentarán en el Estadio Ciudad de México antes del inicio del partido.

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