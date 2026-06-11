México vs Sudáfrica EN VIVO y GRATIS: Sigue las mejores acciones del partido inaugural del Mundial 2026

Después de una larga espera el Estadio Azteca será testigo de su tercera inauguración de una Copa del Mundo en su historia, pues hoy México se enfrenta a Sudáfrica en el arranque del Mundial 2026 y en La Razón te llevaremos los mejores momentos para que no te pierdas ningún detalle.

Horarios de la inauguración del Mundial 2026

9:00 horas- Apertura de puertas del Estadio Azteca

11:00 horas- Se espera que los aficionados ya estén en sus lugares

11:30 horas- Inicia la ceremonia de inauguración

12:05- Fin de la ceremonia de inauguración

12:10 horas- Jugadores de ambas selecciones salen al calentamiento

13:00 horas- Inicia el juego inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica

¡ES HOY, ES HOY, ES HOY! 🇲🇽🏆



Estoy llorando de la emoción. 😭😭#SomosMéxico💚🤍❤️ — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 11, 2026

México, tres veces Mundialista

México será un país tres veces sede de la Copa del Mundo de la FIFA. La historia que arrancó en 1970 y 1986 escribirá otro capitulo en 2026, siendo el Estadio Azteca el primer inmueble en el orbe en tener tres partidos inaugurales.

Algunos artistas confirmados a la ceremonia de apertura

Entre los artistas que estarán en la inauguración de la Copa del Mundo 2026 se encuentran Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla. Todos ellos se presentarán en el Estadio Ciudad de México antes del inicio del partido.

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