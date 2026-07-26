Liga MX

Necaxa vence a Monterrey y sigue invicto en el Apertura 2026; resumen y goles

El Necaxa derrotó 2-1 al Monterrey como local para ganar su segundo partido en el naciente Apertura 2026; Juan Valencia, el héroe 44 segundos después de ingresar a la cancha

Necaxa venció a Monterrey con un tardío gol de Juan Valencia.
Necaxa venció a Monterrey con un tardío gol de Juan Valencia. Foto: Mexsport
Por:
Enrique Villanueva

El Necaxa confirmó su buen inicio en el Apertura 2026 de la Liga MX, después de que venció 2-1 al Monterrey en la segunda fecha del campeonato, resultado que les permitió llegar a seis unidades en el naciente torneo. El duelo se realizó en el Estadio Victoria.

Un tanto del colombiano Juan Valencia en tiempo de compensación le permitió a los Rayos lograr una agónica victoria para seguir con paso perfecto en esta nueva campaña del futbol mexicano.

Así se dio la victoria del Necaxa sobre el Monterrey

Todos los goles del partido fueron en el segundo tiempo. El argentino Julián Carranza abrió la pizarra al minuto 56 con un disparo de derecha tras un pase de Francisco Méndez en un tiro de esquina para poner al frente a los hidrocálidos.

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Rayados, que a partir del Apertura 2026 está bajo las órdenes del argentino Matías Almeyda, emparejó los cartones al 67 con un tanto de penalti de Lucas Ocampos, luego de una mano cometida por Danny Leyva.

Cuando el duelo en Aguascalientes agonizaba apareció Juan Valencia con un remate en el área, apenas 44 segundos después de haber ingresado a la cancha en sustitución del argentino Javier Ruiz, para convertir la anotación del triunfo del Necaxa.

Próximos juegos de Necaxa y Monterrey

El Monterrey y el Necaxa serán visitantes en sus compromisos de la Jornada 3 del Apertura 2026.

Rayados se mete el sábado 1 de agosto a la cancha del Atlas, que ganó sus dos primeros juegos en el torneo. Un día después, los rojiblancos enfrentan al Toluca, que llega herido después de caer a manos de Cruz Azul en el Campeón de Campeones.

EVG

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