FILTRAN maltrato de Neymar a compañeros del Santos al medio tiempo de juego ante Chapecoense

Neymar fue acusado de insultar a dos de sus compañeros del Santos.

Neymar está en el ojo del huracán. Globo Esporte reveló que el veterano delantero brasileño tuvo un fuerte conflicto con dos de sus compañeros del Santos durante el mediotiempo del partido en contra del Chapecoense, en actividad del Brasileirao.

Según reportes del citado medio local, Ney cuestionó severamente al defensa João Ananias e insultó al mediocampista Gabriel Bontempo, un hecho que generó incomodidad entre el resto de los futbolistas, cuerpo técnico y altos mandos del Peixe.

😳🇧🇷 Neymar Júnior MALTRATÓ VERBALMENTE a sus compañeros Gabriel Bontempo y João Ananias en el entretiempo vs Chapecoense.



Calificó de "IMBÉCIL" a Bontempo y comentó sarcasticamente que el mediocampista se enfrentaría al Chapecoense, pero en la Serie B el año que viene. ⛔… pic.twitter.com/Ab2ir02bIe — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 26, 2026

Globo Esporte señaló que Neymar se refirió a Gabriel Bontempo como “bosta”, palabra que en español significa mierda. A João Ananias lo criticó de una manera excesiva por el autogol que cometió en el cotejo frente al Chapecoense.

Comportamiento de Neymar afecta rendimiento de Santos

De acuerdo con el medio brasileño, la actitud de Neymar alteró y afectó el rendimiento de los jugadores del Santos, que apenas rescató un empate a dos anotaciones como local en contra del Chapecoense.

El exfutbolista del Barcelona fue precisamente el autor de los dos goles del Santos en el partido, el segundo de ellos de penalti al minuto 89 para darle un punto al Peixe.

Este incidente comprobó que la relación entre Neymar y sus compañeros del Santos se encuentra rota, pues desde antes del Mundial 2026 ya se hablaba de lo deteriorada que estaba la misma.

Neymar desmintió los hechos en sus instastories. ı Foto: IG @neymarjr

Neymar desmiente maltrato hacia sus compañeros

Después de darse a conocer este incidente, Neymar negó de manera rotunda el mismo con un mensaje en sus instastories.

“Es totalmente mentira. Quien haya difundido eso, por favor, no lo haga. No hagan eso, no mientan. Pueden preguntarle a cualquiera que estaba dentro del vestuario. Fue una charla del equipo”, aseveró el atacante de 34 años.

Neymar afirmó que se trata de mentiras y dejó en claro que no está dispuesto a tolerar que se difundan este tipo de situaciones.

“No hubo ningún reto ni ningún llamado de atención hacia los jóvenes. Eso no lo voy a aceptar de ahora en adelante. No voy a aceptar esas mentiras que van a seguir difundiendo en Internet”, sentenció el delantero del Santos.

EVG