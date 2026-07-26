Gabriela Rodríguez, la abanderada mexicana, se cuelga la medalla de oro en Tiro Deportivo

Gabriela Rodríguez es una de las deportistas mexicanas a seguir, ya que ha competido en Juegos Olímpicos y es la abanderada de la delegación mexicana junto a Juan Celaya. Este domingo cumplió con los pronósticos en el Tiro Deportivo y se colgó la medalla de oro.

La atleta mexicana fue superior en la prueba de Skeet Femenil y dominó en la prueba de principio a fin, logrando un puntaje de 31 unidades para subir a lo más alto del podio. Detrás de ella quedaron Emily Padilla y Anabel Molina, con lo que México hizo el 1-3 en esta prueba para darle dos medallas más a la delegación azteca.

#TiroDeportivo 🔫



¡NO HUBIERON SORPRESAS! 🥇 🥉



La abanderada y subcampeona mundial Gabriela Rodríguez 🇲🇽 hizo valer los pronósticos y se coronó en el skeet femenil de #SantoDomingo2026 🇩🇴



Como en la prueba varonil, Anabel Molina 🇲🇽 la acompañó en el tercer escalón del podio… pic.twitter.com/PyTUUmohTk — 🇲🇽 Desde Olimpia MX 🇲🇽@Santo Domingo 🇩🇴2026 (@DesdeOlimpiaMX) July 26, 2026

La medalla de oro de Gabriela Rodríguez fue la decimotercera de este tipo para México. De momento, nuestra delegación presume 38 preseas en total, en las que se encuentran 13 de oro, 14 de plata y 11 de bronce, y todo indica que los aztecas estarán en lo más alto del medallero hasta el final de la competencia.

El tiro deportivo mexicano tiene representantes tanto varonil como femenil y que buscarán prepararse de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, y esta medalla de oro para Gabriela Rodríguez es un logro que le ayudará a tomar confianza de cara al ciclo olímpico.

México ha demostrado que es el mejor país de la región con sus actuaciones dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Nuestro país lidera la tabla de los máximos ganadores con 13 ocasiones en las que la delegación azteca ha quedado en lo más alto del medallero.

DCO