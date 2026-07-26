El mural de Isaac del Toro con el que Ensenada le rinde homenaje tras su podio en el Tour de France (FOTO)

Ensenada le rindió homenaje a Isaac del Toro tras su tercer lugar en el Tour de France con un impresionante mural.

Ensenada, lugar del que es originario Isaac del Toro, le rindió homenaje al ciclista con un enorme e impresionante mural luego de que se convirtió en el primer mexicano en subirse al podio en el Tour de France.

El muralista Noche ADN fue el encargado de realizar esta magnífica obra para rendir tributo al Torito con su imagen en el nodo vial de El Sauzal, localidad y municipio en Ensenada.

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Mural del Isaac Del Toro en Is natal Ensenada Baja California México pic.twitter.com/6OcQ4mcf7N — Jose Angel Reyes López (@ReyesAngel49759) July 26, 2026

Con este mural, Ensenada le quiso rendir un más que merecido y emotivo homenaje a Isaac del Toro por haberse convertido en el primer pedalista mexicano en terminar en el top 3 del Tour de France, lo cual consiguió con su tercer lugar general en la clasificación de la mítica carrera en este 2026.

¿Cuáles son las dimensiones del mural de Isaac del Toro?

Noche ADN reveló que el mural que hizo en honor a Isaac del Toro mide 110 metros cuadrados, lo cual considera pequeño por todo lo que ha conseguido el Torito.

“Este mural mide 110 metros cuadrados. Se me hace muy chico para la grandeza de lo que el joven ensenadense está haciendo; a través del Ayuntamiento se están haciendo los protocolos para posiblemente traerlo para que firme el mural”, señaló Noche ADN a El Imparcial.

De acuerdo con información del citado medio, se espera que el mural en homenaje a Isaac del Toro quede completamente terminado el miércoles 29 de julio.

Isaac del Toro ratifica su gran momento en el Tour de France

El tercer lugar conseguido en la clasificación del Tour de France 2026 corroboró el gran presente que vive el mexicano Isaac del Toro.

El ciclista de Ensenada participó por primera vez en la mítica carrera. En 2024 estuvo en la Vuelta a España, mientras que en 2025 compitió en el Giro de Italia, las otras grandes vueltas en el mundo del ciclismo.

Raúl Alcalá y Miguel Arroyo son los otros mexicanos que en su momento corrieron el Tour de France, en el que Isaac del Toro hizo historia y rompió una racha de 29 años sin presencia nacional.

EVG