Así luce la bandera de México por primera vez en la historia del podio del Tour de France (VIDEO)

La bandera de México resalta en el maillot de Isaac del Toro durante el podio del Tour de France 2026.

Isaac del Toro hizo posible que la bandera de México luciera por primera vez en la historia en un podio del Tour de France, la carrera más importante del ciclismo, luego de que terminara en la tercera posición general de la clasificación.

El lábaro patrio destaco en el centro de maillot blanco del pedalista originario de Ensenada, Baja California, durante la ceremonia de premiación. El azteca acabó detrás del esloveno Tadej Pogacar, su compañero en el UAE Team Emirates, y del belga Remco Evenepoel, de Red Bull-BORA-hansgrohe.

El podio histórico 🇲🇽🇲🇽



La bandera mexicana presente entre los tres mejores ciclistas del Tour de Francia 2026.



Isaac del Toro tercer lugar y mejor ciclista joven del tour. pic.twitter.com/ZE06I2pp8l — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) July 26, 2026

Isaac del Toro terminó en el tercer lugar general de la clasificación del Tour de France 2026, luego de quedar a 9:42 de Tadej Pogacar, quien por quinta vez en su carrera ganó esta carrera, luego de registrar 73h 56:26.

¿En qué lugar quedó Del Toro en última etapa del Tour?

El mexicano Isaac del Toro culminó en el sitio 140 en la etapa 21, la última del Tour de France 2026. Un problema con su bicicleta lo alejó de la pelea de esta etapa.

Sin embargo, el podio del Torito no estuvo en riesgo debido a que los tiempos de la clasificación general se detuvieron.

Isaac del Toro compitió por primera vez en su carrera en el Tour de France y su desempeño no pudo ser más destacado al convertirse en el primer mexicano que se sube al podio en la mítica carrera.

¿Qué sigue para Isaac del Toro tras el Tour de France?

Después del histórico tercer puesto en el Tour de France 2026, el siguiente reto para el mexicano Isaac del Toro sería el Mundial de Ruta.

Dicho evento se llevará a cabo en Montreal, Canadá, del 20 al 27 de septiembre. El Torito también podría estar de vuelta en el Campeonato Nacional de Ruta, con sede y fecha por definir.

Isaac del Toro fue el tercer mexicano en la historia en participar en el Tour de France, después de Raúl Alcalá y Miguel Arroyo.

Raúl Alcalá era el mejor connacional en la carrera con el octavo lugar general que consiguió en las ediciones de 1989 y 1990.

EVG