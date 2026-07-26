Estas son todas las victorias de Isaac del Toro en 2026 después de su tercer lugar en el Tour de France

Isaac del Toro acaba de firmar una gran actuación en el Tour de France al quedarse con la tercera posición del certamen y ayudar a Tadej Pogacar a ganar por quinta ocasión el título del certamen más exigente del ciclismo mundial.

El Torito tuvo su temporada revelación el año pasado cuando logró 18 victorias en toda la temporada, pero una de sus mayores hazañas fue el segundo lugar que firmó en el Giro de Italia, certamen en el que portó la Maglia Rosa durante 11 días consecutivos y terminó como el mejor pedalista joven del evento.

Third overall at @LeTour on debut, @ISAACDELTOROx1 🐂🤍



After an incredible ride throughout the three weeks from Montjuïc to Montmartre, Isaac becomes the first 🇲🇽 to finish on the Tour de France podium.



The best young rider classification is his, as is the White Jersey 🦅… pic.twitter.com/w2mdrA3mWt — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) July 26, 2026

Las victorias de Isaac del Toro en la temporada 2026

Isaac del Toro arrancó la temporada 2026 con el pie derecho al salir campeón del UAE Tour y dentro del certamen salir victorioso en dos etapas, tiempo después el mexicano ganó una etapa en el Tirreno-Adriático y también levantó el título en esta competencia.

Lamentablemente antes del Tour de France, Isaac del Toro sufrió una lesión que lo alejó de la bicicleta durante un tiempo, pero semanas antes de iniciar su travesía por Francia, El Torito levantó el cetro del Tour Auvernia-Ródano-Alpes, en el que salió vencedor en dos etapas.

Para cerrar sus victorias momentáneas en el 2026, Isaac del Toro cumplió un sueño al ganar una etapa del Tour de France. Al momento estas son las conquistas del mexicano en la temporada y puede seguir aumentando la lista en lo que resta del año.

Isaac del Toro es el ciclista sensación de este deporte

Isaac del Toro escribió su nombre en el mapa durante la edición 2025 del Giro de Italia, competencia en la que el mexicano se quedó con la segunda posición de la clasificación general y fue el mejor pedalista joven de la competencia.

Desde ese momento, los reflectores se pusieron sobre el mexicano en cada carrera que disputaba, ya que sus grandes resultados comenzaron a ser continuos en su carrera y el bajacaliforniano no dejaba de ganar en donde se presentaba.

Para cerrar la temporada pasada, Isaac del Toro ganó el Campeonato de México Contrarreloj y en Ruta, coronándose en su tierra natal para cerrar una campaña de ensueño para el ciclista de 22 años que tiene una carrera profesional muy brillante por delante.

DCO