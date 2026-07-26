Conoce a los mexicanos que han participado en el Tour de France

Isaac del Toro durante la última etapa del Tour de France.

Isaac del Toro, Raúl Alcalá y Miguel Arroyo son los tres mexicanos que han participado en el Tour de France, la carrera más importante en el mundo del ciclismo.

El primer pedalista nacional en correrlo fue Raúl el ‘Duende’ Alcalá, quien participó en nueve ediciones consecutivas a partir de la celebrada en 1986. Miguel Arroyo fue el segundo azteca, con tres apariciones, la primera de ellas en 1994.

El bajacaliforniano Isaac del Toro debutó en el Tour de France en la edición de este 2026, en la que sorprendió tanto a los integrantes del UAE Team Emirates como al resto de los ciclistas y aficionados por su exitoso desempeño.

Participaciones de mexicanos en el Tour de France

Raúl Alcalá : Participó en todas las ediciones de 1986 a 1994. Ganó dos etapas (1989 y 1990), obtuvo el maillot blanco de mejor joven en 1987 y sus mejores participaciones fueron en 1989 y 1990 (octavo lugar general).

Miguel Arroyo : El Halcón de Huamantla compitió en las ediciones de 1994, 1995 y 1997. Su mejor actuación fue el sitio 48 de la clasificación general en 1994.

Isaac del Toro: Debutó en la edición de 2026, después de sus triunfos y destacados resultados con el UAE Team Emirates. Compitió por primera vez apenas con dos temporadas en el World Tour.

Del Toro pone fin a tres décadas sin mexicanos en el Tour

Con su participación en el Tour de France 2026, Isaac del Toro acabó con una racha de 29 años sin presencia mexicana en la carrera más importante del ciclismo.

El Torito se convirtió en el primer pedalista tricolor en el Tour de France desde 1997, cuando fue la tercera y última participación de Miguel Arroyo.

Isaac del Toro ya ha competido en las tres grandes vueltas del calendario, pues en 2024 estuvo en la vuelta a España y en 2025 en el Giro de Italia.

EVG