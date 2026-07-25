¡Quedó noqueado! Germán Berterame sufre impactante choque en la cabeza en juego del Inter Miami (VIDEO)

Germán Berterame sufrió un brutal golpe de cabeza en juego de Inter Miami en la MLS.

El delantero mexicano Germán Berterame sufrió un impactante golpe de cabeza en el partido entre Inter Miami y Montreal FC en partido de la MLS. El atacante quedó noqueado tras el choque con Efraín Morales, defensa del club canadiense.

El exgoleador de los Rayados del Monterrey no pudo reincorporarse a la cancha, motivo por el cual fue retirado en una ambulancia del Estadio Saputo, en Montreal, para ser trasladado de manera inmediata a un hospital.

Very scary and worrisome moment as Inter Miami's German Berterame went down and seemed to be seizing up. Players for both teams in a state of shock and ambulance was called unto the field immediately by trainers.



🎥: Apple TV pic.twitter.com/eJzvU40LhA — Andy Coronado (@andystake88) July 26, 2026

Tanto los futbolistas del Inter Miami como del Montreal FC pidieron el ingreso de los médicos del club de Florida tras ver el fuerte golpe y la dura caída de Germán Berterame tras el impacto.

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Luis Suárez le dedica gol a Germán Berterame

El árbitro señaló de inmediato penalti a favor del Inter Miami, el cual fue ejecutado por Luis Suárez, quien le dedicó su anotación a Germán Berterame.

El veterano atacante uruguayo cobró la pena máxima al estilo Panenka. Momentos después de festejar con sus compañeros tuvo un gran detalle con el ariete mexicano, al mostrar su jersey en señal de solidaridad tras lo ocurrido momentos antes.

El tanto de Luis Suárez fue el único del encuentro en el que el Inter Miami se impuso 1-0 como visitante al Montreal FC para conseguir su decimoprimer triunfo de la temporada de la MLS.

El club en el que milita Germán Berterame marcha segundo de la clasificación en la Conferencia Este de la MLS con una cosecha de 37 unidades.

EVG