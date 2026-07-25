Ángel Correa olvidó por completo a Tigres y ya tuvo su debut con River Plate en Argentina

Ángel Correa ya olvidó por completo a los Tigres y un día después de que el equipo de Monterrey se despidió del delantero argentino, el campeón del mundo tuvo su debut con River Plate en el Estadio Monumental, pero no fue el mejor inicio para el exjugador del Atlético de Madrid.

El delantero argentino fue llamado por Ariel Broggi al minuto 67 de juego para ingresar al campo en lugar de Facundo Colidio; lamentablemente, el exfutbolista de los Tigres no tuvo una oportunidad clara de gol para estrenarse con la camiseta de los Millonarios.

Debut de Ángel Correa vs. Barracas

Torneo Clausura 2026

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Estos son los números de Ángel Correa con los Tigres

Ángel Correa llegó a Tigres en 2025 procedente del Atlético de Madrid y algunos aficionados pensaban que era el fin de la carrera del campeón del mundo, aunque tiempo después se convirtió en una figura del conjunto regiomontano.

Durante su paso por la Liga MX con los auriazules, Ángel Correa disputó 54 partidos, marcó 23 goles y dio 14 asistencias. Lamentablemente, se quedó a las puertas de ganar dos títulos, pero el Toluca evitó que fuera campeón en México.

Ángel Correa disputó la final de la Liga MX en 2025 y este 2026 jugó el partido por el título de la Concacaf Champions Cup; en ambos cotejos no pudo ayudar a su exequipo a convertirse en campeón de dichos certámenes, además de que su salida no fue del agrado de los fans de Tigres.

Ángel Correa tuvo un amargo debut con River Plate

Después de ser campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, Ángel Correa cambió de aires, se mudó a México y quedó fuera de la convocatoria de Lionel Scaloni para la edición 2026 de la Copa del Mundo.

El nuevo equipo de Ángel Correa perdió en el debut del delantero argentino con los Millonarios. En el Estadio Monumental, Barracas logró derrotar por la mínima a los locales para apagar la fiesta del debut del delantero argentino.

El siguiente compromiso para el nuevo club de Ángel Correa será el 29 de julio del 2026, cuando visiten la casa de Gimnasia para salir de una mala racha, ya que desde mayo de este año no logran ganar un partido.

DCO