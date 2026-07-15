¿Por qué Ángel Correa deja Tigres? La verdadera razón detrás de su inesperada salida de la Liga MX

La salida del argentino coincide también con la baja del francés André-Pierre Gignac.

Ángel Correa está muy cerca de poner punto final a su etapa con Tigres. El conjunto felino alcanzó un acuerdo con River Plate para concretar el traspaso del atacante argentino, quien regresará al futbol de su país apenas un año después de llegar a la Liga MX procedente del Atlético de Madrid.

Fuentes cercanas a la institución señalaron que únicamente restan detalles para que ambos clubes hagan oficial la operación y el campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 inicie una nueva etapa con el conjunto millonario.

Un año en Tigres y dos finales disputadas

Durante su paso por Tigres, Ángel Correa disputó una temporada en la que consiguió marcar 23 goles, consolidándose como una de las principales referencias ofensivas del equipo.

Aunque su rendimiento individual fue destacado, el atacante no pudo conquistar títulos con los universitarios, luego de caer en las finales del Apertura 2025 y de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

Con su salida, la directiva auriazul también buscaría liberar recursos para incorporar a un nuevo delantero antes del cierre del mercado de fichajes de septiembre.

Gorriarán admite que la salida de Correa “golpea”

El capitán de Tigres, Fernando Gorriarán, reconoció que tanto la partida de Ángel Correa como el retiro de André-Pierre Gignac representan un duro golpe para el vestidor, principalmente por la calidad humana de ambos futbolistas.

“Son bajas duras y nombres importantes. Sin duda que en lo anímico y emocional nos choca un poco, porque más allá de la calidad son grandes personas y grandes amigos. Lo que nos toca es seguir hacia adelante y competir”, explicó el mediocampista.

Gorriarán también reveló que sostuvo una conversación privada con Correa antes de su salida y aseguró que comprende la decisión tomada por el delantero argentino.

Fernando Gorriaran, revela que Ángel Correa habló con él cuando surgió la opción de #RiverPlate



Gorri reafirma que en #TigresUANL se mantendrán firmes esté quién esté. pic.twitter.com/3AHk8zTinz — Arath Uva ⚽ (@arath_drake5) July 15, 2026

Tigres ya piensa en el futuro

Con la salida de Ángel Correa, el protagonismo ofensivo recaerá principalmente en Juan Brunetta, uno de los futbolistas que mejor nivel ha mostrado durante la pretemporada, además de otros elementos como Rodrigo y Diego Lainez.

“Juan está pasando por un gran momento. Hace años que lo conozco y no lo veía tan bien como ahora. Tenemos que arroparlo, aunque la responsabilidad será de todo el equipo”, señaló Gorriarán.

La directiva felina continúa trabajando en la incorporación de un atacante que ocupe el lugar de Correa y permita mantener la competitividad del plantel para el Apertura 2026, torneo que ya está en marcha.

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