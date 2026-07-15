¿Cuántos partidos suspendieron a Nahuel Guzmán? Concacaf castiga con dureza al portero de Tigres

Concacaf también suspendió a André-Pierre Gignac y Antonio Briseño por los altercados posteriores al partido.

El Comité Disciplinario de la Concacaf dio a conocer las sanciones derivadas de los incidentes registrados al término de la Final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 entre Tigres y Toluca, dejando como principal castigado al arquero argentino Nahuel Guzmán.

Tras revisar los reportes arbitrales y las pruebas recabadas, el organismo determinó suspender al guardameta felino por siete partidos de la Copa de Campeones de la Concacaf, una de las sanciones más severas impuestas recientemente en el torneo.

¿Por qué suspendieron a Nahuel Guzmán?

De acuerdo con la resolución oficial, Nahuel Guzmán fue castigado por utilizar lenguaje abusivo hacia los oficiales del encuentro y por participar en la confrontación masiva registrada antes de la ceremonia de premiación.

Información dada a conocer por Willie González, director general de Multimedios Deportes, señala que el castigo estaría dividido en cuatro encuentros por insultar al árbitro y tres partidos más por retrasar el protocolo de premiación.

Como Tigres ya tiene asegurada su participación en la próxima edición de la Concachampions, el arquero argentino tendría que cumplir la sanción desde el inicio del torneo, aunque el club analiza presentar una apelación para intentar reducir el castigo.

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Suspensión a Nahuel Guzmán de siete partidos en CONCACAF. Son cuatro partidos por insultar al árbitro y tres partidos por retrasar la ceremonia de inicio del juego. Tigres va a apelar. pic.twitter.com/Y57qN1RZyA — Willie González (@WillieGzz) July 15, 2026

Gignac y Antonio Briseño también fueron castigados

Las sanciones no fueron exclusivas para Nahuel Guzmán.

El delantero francés André-Pierre Gignac recibió tres partidos de suspensión por su participación en los altercados registrados tras el silbatazo final. Sin embargo, el atacante ya no pertenece a Tigres, por lo que la sanción quedará pendiente hasta que vuelva a disputar un torneo organizado por la Concacaf.

Por su parte, el defensor de Toluca, Antonio Briseño, también fue suspendido tres encuentros luego de ser identificado como uno de los futbolistas involucrados en la confrontación.

Concacaf también multa a Tigres y Toluca

Además de las suspensiones individuales, la Concacaf confirmó multas económicas para Tigres y Toluca, aunque el organismo no reveló el monto de las sanciones.

Ambos clubes fueron castigados por diversas infracciones al Reglamento de Competencia y al Reglamento de Medios de Comunicación del torneo, así como por incidentes relacionados con la conducta de los aficionados durante la Final.

Las suspensiones únicamente deberán cumplirse en la Copa de Campeones de la Concacaf y no tendrán efecto sobre los partidos de Liga MX u otras competiciones nacionales.