¿Javier Mascherano llegará al futbol mexicano? Esto se sabe de su posible fichaje como técnico del Atlas

Atlas busca cerrar cuanto antes a su nuevo estratega para iniciar el Apertura 2026.

La directiva del Atlas ya trabaja en el reemplazo de Diego Cocca y el nombre que encabeza la lista es el de Javier Mascherano, quien podría convertirse en el nuevo entrenador rojinegro para el torneo Apertura 2026.

Luego de la salida del técnico argentino, la dirigencia de los Zorros busca cerrar cuanto antes a su nuevo estratega y, de acuerdo con diversos reportes, el ex entrenador del Inter Miami tomó ventaja sobre otros candidatos tras caerse la opción del español Martí Cifuentes.

Aunque todavía no existe un acuerdo definitivo, los primeros contactos con el entorno del “Jefecito” ya comenzaron para conocer sus condiciones contractuales y la viabilidad de su llegada al futbol mexicano.

Atlas apuesta por la experiencia internacional

La posible llegada de Javier Mascherano representaría uno de los movimientos más llamativos del mercado de entrenadores en la Liga MX.

Tras retirarse como futbolista en 2020, el ex mediocampista inició su carrera como director técnico con las categorías juveniles de la Selección Argentina, donde dirigió a las selecciones Sub-20 y Sub-23, participando en torneos como el Sudamericano Sub-20, el Mundial Sub-20 y los Juegos Olímpicos de París 2024.

Posteriormente dio el salto al futbol de clubes con el Inter Miami, donde asumió el reto de dirigir a figuras como Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba.

Durante su paso por la MLS, Mascherano dirigió 67 partidos oficiales y consiguió el campeonato de liga en la temporada 2025, consolidándose como uno de los entrenadores jóvenes con mayor proyección del futbol sudamericano.

Buscan repetir la fórmula que funcionó con Diego Cocca

La apuesta por Mascherano también responde a la intención del Atlas de mantener una línea de trabajo similar a la que dio resultados con Diego Cocca, quien llevó al club a vivir la etapa más exitosa de su historia reciente con el histórico bicampeonato de la Liga MX en el Apertura 2021 y Clausura 2022.

Ahora, la nueva directiva rojinegra pretende volver a confiar en un estratega argentino con recorrido internacional para iniciar un nuevo proyecto deportivo.

DE RENOMBRE

En Prodi quieren un técnico top para suplir a Cocca, por lo tanto lo de Cifuentes por ahora no avanzará y le apuntan a un sudamericano de renombre. pic.twitter.com/oDFTKGqkYt — david medrano felix (@medranoazteca) July 15, 2026

Mientras continúan las negociaciones, el equipo se prepara para arrancar el Apertura 2026 con un entrenador interino, aunque la prioridad es definir cuanto antes al nuevo técnico.

El Atlas comenzará su participación en el torneo visitando al León en el Estadio Nou Camp, mientras que su presentación como local será en la jornada tres frente a Rayados de Monterrey, antes del receso por la Leagues Cup.

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