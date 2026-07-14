Quiñona Morita Haaland: el insólito nombre que una familia en México habría elegido para su hija por el Mundial 2026

La fiebre mundialista habría llegado hasta el Registro Civil con un peculiar nombre que ya divide opiniones.

La pasión por el Mundial 2026 sigue dejando historias que trascienden las canchas. En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales la imagen de una supuesta acta de nacimiento en la que una bebé mexicana habría sido registrada con un nombre que reúne a tres de las figuras que más dieron de qué hablar durante la Copa del Mundo: Gilberto Mora, Julián Quiñones y Erling Haaland.

Aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre la autenticidad del documento, la publicación rápidamente se volvió viral y provocó miles de reacciones entre aficionados al futbol.

Si a tus papás les gustan las flores, te llaman Flor, si es una estrella, Estrella y si les gusta el fútbol, pues..



Llega Quiñona Ysisidra Morita Haaland: la primera bebé mexicana que junta los nombres de los jugadores mexicanos y noruego.



Fichaje histórico... pero en el… pic.twitter.com/2b4KiJ2WyU — El Rincón de Maquiavelo (@rdmaquiavelo) July 14, 2026

La historia detrás del nombre Morita Haaland

De acuerdo con la imagen difundida en redes sociales, la menor habría sido registrada como Quiñona Ysisidra Morita Haaland Guevara, un nombre que hace referencia a tres futbolistas que marcaron el Mundial 2026.

El primer nombre estaría inspirado en Julián Quiñones, delantero de la Selección Mexicana, quien firmó cuatro goles durante la Copa del Mundo.

El segundo homenaje sería para Gilberto Mora, la joven revelación del Tri que hizo historia al convertirse en el futbolista mexicano más joven en disputar un Mundial, consolidándose además como una de las grandes promesas del futbol nacional.

Finalmente aparece Haaland, en honor al delantero noruego Erling Haaland, quien conquistó a gran parte de la afición mexicana gracias al destacado desempeño de Noruega en el torneo antes de caer eliminada frente a Inglaterra.

¡Registran niña 😰 con nombre de jugadores del Mundial!



A la bebé ⚽ la registraron como Quiñona Ysisidra Morita Haaland Guevara, un nombre que hace referencia a Julián Quiñones y Gilberto Mora, de la Selección Mexicana, así como a Erling Haaland, de Noruega. pic.twitter.com/jFYz1oft8B — CAPITAL (@CapitalPueblaMx) July 14, 2026

Las redes reaccionan, pero el registro no está confirmado

Como era de esperarse, la publicación desató una ola de comentarios en plataformas digitales. Algunos usuarios tomaron la historia con humor y calificaron a la menor como “la primera víctima del Mundial 2026”, mientras otros señalaron que podría tratarse simplemente de una imagen editada para generar conversación.

Hasta el momento, ninguna autoridad del Registro Civil ha confirmado que exista oficialmente una menor inscrita con ese nombre, por lo que la autenticidad del documento permanece sin comprobar.

Más allá de si el acta es real o no, la historia refleja el enorme impacto que tuvo el Mundial 2026 en México, donde futbolistas como Gilberto Mora, Julián Quiñones y Erling Haaland se convirtieron en algunos de los nombres más comentados por los aficionados durante la justa mundialista.

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