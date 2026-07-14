¿Quién tiene el mejor auto de la Liga MX? Brian Gutiérrez ya compite con Gilberto Mora (VIDEO)

Los jóvenes talentos mexicanos también "compiten" fuera de la cancha con sus autos de lujos.

Los reflectores no solo siguen a Brian Gutiérrez por su llegada a Chivas y su proyección con la Selección Mexicana. Ahora también lo hacen por el vehículo con el que apareció en Verde Valle, una Ford Bronco Badlands valuada en más de un millón de pesos, entrando de inmediato a la conversación con Gilberto Mora, otra de las jóvenes figuras del futbol mexicano que ha llamado la atención tanto dentro como fuera de la cancha.

Mientras Gilberto Mora se convirtió en uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026 tras consolidarse con la Selección Mexicana y despertar el interés de clubes europeos, Brian Gutiérrez comienza a construir su propia imagen en Guadalajara, donde además de su talento, ahora presume una de las camionetas más llamativas entre los futbolistas de la Liga MX.

🔴⚪️ CHIVAS CON EQUIPO COMPLETO



Los seleccionados nacionales del Guadalajara están de regreso.



Hormiga, Romo, Tala, Brian y Piojo ya trabajan bajo las órdenes de Gabriel Milito tras culminar si período de vacaciones tras su participación en la copa del mundo. @TUDNMEX… pic.twitter.com/PrmJFZR9ID — Erick López 🛸 (@_ericklo) July 13, 2026

La camioneta de lujo con la que Brian Gutiérrez sorprendió

El atacante rojiblanco fue captado llegando a las instalaciones de Verde Valle a bordo de una Ford Bronco Badlands, una SUV todoterreno que destaca por su diseño robusto, equipamiento premium y gran desempeño fuera del asfalto.

La versión Badlands es una de las más completas dentro de la gama Bronco y está pensada para quienes buscan un vehículo con capacidades todoterreno, pero también con acabados de lujo y tecnología de última generación.

Entre sus principales características destacan:

Modelo: Ford Bronco Badlands.

Potencia: 334 caballos de fuerza.

Tipo: SUV todoterreno de lujo.

Precio estimado: entre 1 millón y 1.55 millones de pesos, dependiendo de la versión y equipamiento.

La camioneta rápidamente llamó la atención entre aficionados y usuarios de redes sociales, quienes comenzaron a compararla con los vehículos que utilizan otras jóvenes figuras del futbol mexicano.

2023 Ford Bronco Badlands pic.twitter.com/Aavwipd7fe — Kote (@kotecinho) September 24, 2024

Gutiérrez y Mora, dos jóvenes que compiten fuera de la cancha

Aunque la comparación nace por los lujos que rodean a ambos futbolistas, el verdadero objetivo de los dos continúa siendo consolidarse como referentes del futbol mexicano.

Gilberto Mora, con apenas 17 años, dio el salto definitivo durante el Mundial 2026, donde se convirtió en una de las grandes revelaciones de la Selección Mexicana y elevó considerablemente su popularidad tanto dentro como fuera del país.

El futbolista de Xolos de Tijuana recientemente fue captado conduciendo un BMW Serie 2 Gran Coupé, un auto con valor aproximado a los 1.2 millones de pesos.

YA ES UN ÍDOLO🤩



Ciudadano se encuentra a Gil Mora en la calle🙌🏼🇲🇽



El aficionado estaba muy emocionado‼️#LaRadioDelMundial pic.twitter.com/yMGH3k8cjM — La Octava Sports (@laoctavasports) July 10, 2026

Por su parte, Brian Gutiérrez inicia una nueva etapa con Chivas bajo una enorme expectativa, luego de consolidarse en la MLS y convertirse en uno de los futbolistas con mayor proyección para el futuro del combinado nacional.

En el futbol moderno, la imagen también forma parte del espectáculo. Los autos, la ropa y las redes sociales generan conversación, pero al final será el rendimiento dentro del terreno de juego el que determine quién logra consolidarse como una verdadera figura de la Liga MX y de la Selección Mexicana

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