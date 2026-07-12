¿Quién es Danna Paola, la joven que murió tras fatal accidente en moto?

Luego de haber estado internada por varios días, el pasado martes una joven de 23 años de edad identificada como Danna Paola perdió la vida en un accidente de tránsito sucitado en en el municipio de Orizaba, Veracruz.

Medios de Veracruz señalaron que Danna Paola perdió la vida el pasado 7 de julio luego de haber permanecido internada a causa de las lesiones que le dejó un grave accidente vial.

Apuntan que el accidente se desencadenó cuando un taxista intentó dar una vuelta en U durante la madrugada, lo que provocó que tanto Danna Paola como el conductor de la motocicleta en la que viajaba se impactara con el vehículo de manera violenta.

Pese a que Danna Paola fue trasladada a urgencias por un traumatismo craneoencefácilo, la fractura de cráneo y una hemorragia interna, la joven de Veracruz perdió la vida tras algunos días de haber estado internada.

Publicación de la Universidad Veracruzana ı Foto: Redes Sociales

¿Quién es Danna Paola, la joven que murió en Veracruz?

La Universidad Veracruzana emitió un comunidaco en el que lamentaban el fallecimiento de Danna Paola Echeverría Cruz, quien recientemente había egresado de la licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios de la Facultad de Negocios y Tecnologías.

“Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y compañeros ante esta irreparable pérdida. Su recuerdo y gran calidad humana permanecerán en nuestra institución”, se lee en el breve comunicado.

Las personas en los comentarios de dicha publicación externaron sus condolencias a los familiares de la egresada de la Universidad Veracruzana: “La familia Echeverría Ariza mi más sentido pésame, Dios les de mucha fortaleza y resignación les mandamos un gran abrazo y mi más sentido pésame.”

Comunicado de la Universidad de Veracruz ı Foto: Redes Sociales

Esta pérdida para la comunidad de Orizaba y para los familiares de Echeverría Cruz provocó una serie de confusiones en algunos internautas, quienes pensaron que se trataba de otra persona.

El nombre de la joven veracruzana coincide con el nombre de la cantante mexicana, Danna, quien estrenó este domingo el episodio número 7 de su serie “Danna Visions”, disponible en la plataforma de videos YouTube.

El nombre de la cantante, compositora y actriz mexicana es Danna Paola Rivera Munguía y actualmente tiene 31 años de edad. A partir del 2024 decidió eliminar su segundo nombre, con la finalidad de ser reconocida artísticamene solo como “Danna”.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.