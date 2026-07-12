Simulacro de seguridad provocará cierres en accesos a Guadalajara este lunes

Los principales accesos carreteros a la Zona Metropolitana de Guadalajara registrarán movilización de cuerpos de seguridad y posibles afectaciones a la circulación este lunes 13 de julio, debido a un simulacro de bloqueo de vías terrestres organizado por autoridades federales, estatales y municipales.

El ejercicio, programado para iniciar a las 13:00 horas, busca fortalecer la coordinación entre las distintas corporaciones de seguridad y evaluar la capacidad de respuesta ante un escenario de alto riesgo.

Las autoridades aclararon que no se trata de una situación de emergencia ni de un operativo relacionado con hechos delictivos, por lo que pidieron a la población mantener la calma y seguir únicamente la información emitida por canales oficiales.

De acuerdo con el Gobierno de Jalisco, el simulacro fue acordado por la 5.ª Región Militar y el Gabinete de Seguridad como parte de las acciones preventivas para mejorar la reacción institucional frente a posibles contingencias.

🚨 Aviso a la ciudadanía.



Este lunes 13 de julio se llevará a cabo un simulacro de seguridad en el Área Metropolitana de Guadalajara, por lo que habrá un despliegue inusual de unidades de emergencia, policía y personal operativo.



Mantén la calma, no te alarmes y evita difundir… pic.twitter.com/q9eybWD7Km — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) July 12, 2026

Estas son las carreteras que tendrán afectaciones

El operativo se desarrollará de manera simultánea en siete de los principales ingresos carreteros hacia la Zona Metropolitana de Guadalajara. Las vialidades contempladas para este ejercicio son las carreteras hacia Zacatecas, Saltillo, Lagos de Moreno, La Barca, Chapala, Colima y Vallarta.

Durante el simulacro se desplegarán unidades de emergencia, elementos de seguridad y personal operativo, por lo que los automovilistas podrían encontrar cierres temporales o circulación lenta en algunos puntos.

El Gobierno de El Salto informó que también podrían registrarse afectaciones momentáneas sobre la carretera Libre a Zapotlanejo, a la altura de San Francisco de la Soledad, así como en la carretera a Chapala, cerca del Parque Industrial Aeropuerto.

Las autoridades insistieron en que el despliegue tiene únicamente fines preventivos y de coordinación, por lo que exhortaron a la ciudadanía a no alarmarse ni compartir información sin verificar en redes sociales, con el objetivo de evitar rumores o desinformación.

Este simulacro se realizará meses después de los bloqueos registrados el pasado 22 de febrero, cuando la detención de “El Mecho” derivó en incendios de vehículos y cierres de vialidades en diferentes puntos del estado y otras entidades del país. Aquellos acontecimientos obligaron a la intervención coordinada de fuerzas federales, estatales y municipales para restablecer el orden y la circulación.

Finalmente, el Gobierno de Jalisco reiteró el llamado a la población para conservar la calma durante el desarrollo del simulacro, atender exclusivamente la información difundida por las autoridades y evitar la propagación de mensajes falsos que puedan generar confusión entre la ciudadanía.

⚠️ Aviso importante



Te informamos que este lunes 13 de julio, a las 13:00 horas, por acuerdo de la 5/a Región Militar y del Gabinete de Seguridad, se llevará a cabo un simulacro de bloqueo de vías terrestres de comunicación en distintos puntos de la Zona Metropolitana de… — Gobierno de Guadalajara (@GuadalajaraGob) July 12, 2026

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LMCT