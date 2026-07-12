Accidente en la carretera Guadalajara–Tepic deja 10 muertos y vehículos calcinados

Accidente vehicular en la carretera Guadalajara-Tepic, el 12 de julio de 2026.

Al menos 10 personas murieron este domingo en un aparatoso accidente vial registrado sobre la carretera Guadalajara-Tepic, en las inmediaciones del municipio de Magdalena, en Jalisco.

El percance vehicular ocurrió alrededor de las 12:00 horas a la altura del kilómetro 69, cerca de la caseta de Cobro Plan de Barrancas con dirección a Tepic, Nayarit. Debido al siniestro, la carretera Federal 15D permanece cerrada y la Guardia Nacional recomendó considerar rutas alternas, como la carretera libre Guadalajara-Tepic.

De manera preliminar, Protección Ciudadana y Bomberos de Nayarit reportó 10 personas fallecidas y otras 10 heridas, quienes fueron trasladadas a distintos hospitales en Tepic y en Guadalajara, Jalisco.

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Uno de los vehículos involucrados en el accidente sobre la carretera Guadalajara-Tepic. ı Foto: Facebook, @proteccioncivilnay

10 personas fallecidas y otras 10 lesionadas, según primeros reportes

Al respecto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMMS) en Jalisco informó la activación de sus protocolos para recibir a personas afectadas por el accidente.

De acuerdo con Protección Ciudadana y Bomberos de Nayarit, el siniestro ocurrió cuando un tractocamión impactó a otra pesada unidad que se encontraba detenida sobre la carretera, luego de un choque por alcance con un tercer vehículo de carga.

El violento impacto derivó en un incendio que consumió dos tractocamiones y tres automóviles particulares; además, otros dos vehículos y una unidad de la Guardia Nacional resultaron con daños materiales.

Un tractocamión embistió a un grupo de trabajadores que realizaban labores sobre la autopista Guadalajara–Tepic, dos kilómetros antes de la caseta Plan de Barrancas, en el municipio de Hostotipaquillo.



De manera preliminar se reportan seis personas lesionadas, 18 muertas y el… pic.twitter.com/aKXVvIflrV — Israel Orozco (@IsraelOroozco) July 12, 2026

Reportes de la prensa local señalan que entre las personas lesionadas se encuentran al menos dos elementos de la Guardia Nacional , quienes fueron trasladados al Hospital Regional de Magdalena para recibir atención médica.

Al sitio acudieron servicios de emergencias, que brindaron atención prehospitalaria a las personas lesionadas. En tanto, los bomberos lograron controlar y sofocar el fuego.

“La circulación permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, mientras personal del Servicio Médico Forense y de las autoridades investigadoras continúa con las diligencias correspondientes, el procesamiento de la escena y el levantamiento de los cuerpos”, informó la dependencia de Nayarit.

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cehr