Explosión e incendio de pipa en carretera México-Veracruz deja un muerto | VIDEO

El desprendimiento del contenedor de una pipa que transportaba diésel provoco un fuerte incendio sobre la carretera Calpulalpan-Apizaco, a la altura del municipio de Hueyotlipan, en Tlaxcala.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) precisó que el incidente ocurrió en las inmediaciones de la comunidad Adolfo López Mateos, y confirmó la muerte de al menos una persona.

Protección Civil de Tlaxcala confirmó una persona fallecida. ı Foto: Captura de Pantalla

Previamente, en entrevista con N+ Foro, el coordinador Estatal de Protección Civil, Juvencio Nieto Galicia, informó que habría una persona lesionada; sin embargo, se trata de un balance preliminar debido a que, aclaró, “estamos todavía contabilizando la situación”.

El funcionario estatal informó que el incidente ocurrió alrededor de las 17:00 horas, cuando uno de los contenedores de una unidad se desprendió, invadió el carril contrario e impactó contra otro camión de carga.

Tomas aéreas difundidas en redes sociales muestran un contenedor y parte del terreno consumido por el fuego, mientras una columna de humo negro reducía la visibilidad en la carretera, que permanece cerrada mientras los servicios de emergencia realizan labores de limpieza del combustible derramado y el retiro de escombros, tras controlar el incendio.

#Noti13 🚨 Una pipa explotó en la carretera federal México-Veracruz a la altura del municipio de Hueyotlipan en #Tlaxcala. Al momento no hay detalles de personas heridas o sin vida

Cuerpos de emergencia ya se encuentran en la zona.@pamelaaprz pic.twitter.com/TpfLvj5Yx7 — Canal 13 Puebla (@Canal13Puebla) July 2, 2026

“Tenemos acordonada el área y por supuesto están cerradas las vialidades para evitar alguna situación de riesgo para la población”, advirtió Nieto Galicia, al detallar que al lugar del accidente arribó personal de bomberos, además de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“... seguiremos trabajando para hacer la limpieza de la zona, ya que el combustible todavía se encuentra regado en la carretera. (...) Seguimos ahorita en este trabajo y lo seguiremos haciendo durante unas horas, por lo cual pido que tengan paciencia, ya que tenemos que realizar estos trabajos para evitar algún accidente mayor", agregó.

Por separado, el Ayuntamiento de Hueyotlipan

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cehr