Coacalco vuelve a pintarse de blanco; fuerte granizada inunda calles con hielo | VIDEO

Una intensa lluvia acompañada de granizo sorprendió la tarde de este miércoles 1 de julio a habitantes de Coacalco, Estado de México, donde varias calles quedaron cubiertas por una gruesa capa de hielo que transformó el paisaje y complicó la circulación.

Los reportes ciudadanos comenzaron a difundirse a través de redes sociales, donde decenas de videos mostraron cómo la fuerza de la tormenta convirtió diversas vialidades en auténticas corrientes de agua con hielo acumulado. Las imágenes rápidamente se volvieron virales por el inusual aspecto que adquirieron las calles del municipio.

Entre las zonas más afectadas se encuentra Villa de las Flores, donde vecinos documentaron la acumulación de granizo sobre la calle Guirnaldas.

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En las grabaciones se observa cómo el hielo cubre el pavimento mientras el agua lo arrastra, generando la impresión de pequeños “ríos de hielo” que dificultan el paso de vehículos y peatones.

#Reportando ⛈️ | ¡Otra vez! Fuerte granizada convierte calles de #Coacalco en ríos de hielo. 🔴



⚠️🧊 ¡Imágenes impresionantes! Tormenta con granizo azotó la zona de Villa de las Flores, en el municipio de #Coacalco, EdoMéx. Las vialidades se transformaron por completo en… pic.twitter.com/Wr8fP0jotM — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) July 1, 2026

Así quedó Coacalco tras la fuerte granizada

En videos compartidos por usuarios se aprecia que la intensidad de la precipitación fue suficiente para pintar de blanco varias vialidades en cuestión de minutos.

Automovilistas avanzaron con precaución debido a la presencia de hielo, mientras que algunos habitantes aprovecharon para captar fotografías y videos del inusual fenómeno.

Las publicaciones también muestran banquetas, jardines y camellones cubiertos de granizo, una escena poco común que llamó la atención de usuarios en distintas plataformas digitales.

Tras la tormenta, usuarios en redes sociales señalaron que esta sería la tercera granizada registrada en Coacalco durante 2026, luego de otros episodios ocurridos en meses recientes que también dejaron acumulaciones importantes de hielo.

Hasta el momento, esa información corresponde a reportes de ciudadanos difundidos en redes sociales y no ha sido confirmada por las autoridades municipales.

Granizo en Coacalco Edo mex, por tercera vez en el año. pic.twitter.com/3EzIybQDCp — Daniel Martínez (@THEMELOII) July 1, 2026

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MSL