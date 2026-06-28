Fuertes lluvias en CDMX provocan inundaciones y afectaciones; activan doble alerta este 28 de junio

Las fuertes lluvias registradas la tarde de este domingo 28 de junio comenzaron a generar diversas afectaciones en la Ciudad de México, donde se reportan inundaciones, encharcamientos y complicaciones para la circulación vehicular, principalmente en alcaldías del sur de la capital.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, durante la tarde y noche persistirán las precipitaciones de moderadas a fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y posible caída de granizo.

Ante estas condiciones, las autoridades activaron la Alerta Amarilla y la Alerta Naranja en distintas alcaldías por el riesgo asociado a las lluvias.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada sobre las condiciones y conducir con precaución, ya que las precipitaciones podrían continuar provocando afectaciones durante las siguientes horas.

Las fuertes lluvias registradas en la capital han provocado inundaciones y encharcamientos en diversos puntos de la CDMX ı Foto: Cuartoscuro

¿Cuáles son las alcaldías con alerta?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que se mantienen activas la Alerta Naranja y la Alerta Amarilla debido a la intensidad de las lluvias previstas para la tarde y noche de este domingo.

La Alerta Naranja fue emitida para las alcaldías:

Álvaro Obregón

Coyoacán

Tlalpan

Xochimilco

Donde se pronostican lluvias de entre 30 y 49 milímetros, así como posible caída de granizo.

Por su parte, la Alerta Amarilla permanece vigente para:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo, Milpa Alta

Tláhuac

Venustiano Carranza

Protección Civil advirtió que las lluvias pueden ocasionar encharcamientos, inundaciones y corrientes fuertes de agua sobre calles y avenidas, por lo que recomendó evitar cruzar zonas inundadas, mantenerse alejado de árboles y resguardarse en un lugar seguro mientras disminuye la intensidad de las precipitaciones.

Se actualiza #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del domingo 28/06/2026 en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @Alcaldia_Coy, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/EVYn2AcADA — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 29, 2026

Afectaciones al Sur de la CDMX pot fuertes lluvias

Una de las afectaciones más importantes se registró en las inmediaciones del Estadio Azteca, en la alcaldía Tlalpan, donde una severa inundación colapsó la circulación a la altura del Hotel Boston.

De acuerdo con reportes en redes sociales, la acumulación de agua se originó por la saturación del sistema de drenaje, lo que dejó prácticamente intransitable el entorno del inmueble y complicó la movilidad para automovilistas que circulaban por la zona.

Además, también se reportaron otros puntos críticos en la alcaldía Tlalpan, entre ellos el bajo puente de Calzada de Tlalpan y el cruce de Volcán Iztaccíhuatl con Coahuitecos, donde el nivel del agua dificulta el paso de vehículos.

Las precipitaciones continuarán durante la noche sobre distintos sectores de la Ciudad de México.

#Reportando ⛈️ 🔴 | Inundación severa colapsa las inmediaciones del Estadio Azteca.



🚧🌊 Se reporta una severa inundación en el entorno del Coloso de Santa Úrsula, específicamente a la altura del Hotel Boston, debido a la saturación absoluta del sistema de drenaje.



⚠️ Otros… pic.twitter.com/kplqpSiGsC — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) June 29, 2026

Reportes ciudadanos indicaron fuerte lluvia con actividad eléctrica en avenida Río Churubusco y sus inmediaciones, mientras el sistema de tormentas se desplazaba hacia las alcaldías Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco.

Ante la persistencia de las lluvias, se prevé que durante las próximas horas puedan presentarse nuevos encharcamientos, inundaciones y afectaciones a la movilidad en distintas vialidades de estas demarcaciones.

La tormenta también estuvo acompañada por caída de granizo y rachas de viento en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán.

Reportes ciudadanos mostraron la intensidad de la precipitación en zonas como Insurgentes Sur y Cuicuilco, donde la lluvia redujo considerablemente la visibilidad y provocó que el pavimento se volviera resbaladizo.

#Reportando ⛈️ | Afectación vial en Insurgentes Sur por fuertes corrientes de agua. 🔴



🚧🚘 La circulación sobre la Av. Insurgentes Sur, en la alcaldía #Tlalpan, se encuentra gravemente afectada debido a la tormenta de esta tarde. El agua que desciende con fuerza desde las zonas… pic.twitter.com/ORf8iCutTU — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) June 29, 2026

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron disminuir la velocidad al conducir, encender las luces del vehículo, evitar cruzar calles inundadas y mantenerse atentos a los avisos oficiales, ya que las lluvias podrían mantenerse durante el resto de la tarde y la noche de este domingo.

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MSL