Metro San Lázaro se inunda por fuertes lluvias en CDMX; reportan encharcamientos | VIDEO

Las intensas lluvias registradas este lunes 15 de junio provocaron una severa inundación de la estación San Lázaro, en la Línea B del Metro de la Ciudad de México, además de distintas afectaciones en otros puntos de la capital.

Videos difundidos en la red social X muestran la importante acumulación de agua que ingresó desde el exterior al área de accesos a la estación San Lázaro, sin afectar las operaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

En otras grabaciones compartidas por usuarios es posible apreciar que la filtración de agua dentro de las instalaciones del Metro alcanzó el segundo nivel de la estación San Lázaro, donde se ubica el transbordo hacia la Línea 1.

Personal del medio de transporte atendió las filtraciones derivadas de las intensas lluvias. “Continuamos trabajando para mitigar las afectaciones”, agregó el Metro en respuesta a usuarios en X.

Por otra parte, debido a las precipitaciones que persisten en la Ciudad de México, el Metro activó la “marcha de seguridad” en las líneas 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12, A y B, medida que puede ocasionar aglomeraciones, avance lento de los trenes y mayores tiempos de traslado.

Lluvias dejan encharcamientos, caída de árboles...

Por otra parte, las lluvias han provocado afectaciones en la Ciudad de México, desde encharcamientos, inundaciones hasta caída de árboles.

El Heroico Cuerpo de Bomberos registró distintos puntos afectados en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa y Venustiano Carranza, donde las anegaciones afectaron la circulación en calles y avenidas.

▶ #Video | 🌧️ Inundaciones en el callejón de San Antonio Abad, en la alcaldía Venustiano Carranza, tras las fuertes lluvias registradas en la zona. 💦😱

📹: Luis Olivera. pic.twitter.com/Coh5QVLkU8 — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 16, 2026

CDMX activa alertas por lluvias

Ante la persistencia de fuertes lluvias y posible caída de granizo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó las alertas Amarilla y Naranja para 12 alcaldías de la Ciudad de México.

Debido a peligros asociados a las precipitaciones, como inundaciones y fuertes corrientes de agua en calles y avenidas, se activó la Alerta Naranja en cuatro demarcaciones:

Cuauhtémoc

Iztacalco

Iztapalapa

Venustiano Carranza

⚠️🌧️ Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del lunes 15/06/2026, en las demarcaciones: @AlcCuauhtemocMx, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa y @A_VCarranza.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/NzVZfy1Qxy — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 15, 2026

Asimismo, Protección Civil activó la Alerta Amarilla para ocho alcaldías, donde, además de posibles encharcamientos e inundaciones, caída de ramas y árboles:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Gustavo A. Madero

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Ambas alertas se mantendrán vigentes hasta las 20:00 horas de este 15 de junio, ante el pronóstico de acumulaciones de 15 a 49 milímetros, aunque podrían actualizarse en caso de que las condiciones meteorológicas empeoren.

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cehr