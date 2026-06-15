Mercado de Sonora se inunda tras fuertes lluvias; reportan afectaciones |VIDEOS

Las fuertes lluvias registradas la tarde de este lunes provocaron inundaciones al interior y en los alrededores del Mercado de Sonora, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde comerciantes reportaron afectaciones por el ingreso de agua a diversas áreas del inmueble.

Conforme avanzó la tormenta, el nivel del agua comenzó a elevarse en distintos pasillos del mercado. Algunos locatarios señalaron que este tipo de situaciones se repiten cada temporada de lluvias y aseguraron que los problemas de drenaje agravan las afectaciones dentro del centro de abasto.

▶️ #VIDEO | Desde el Mercado de Sonora comienzan a registrarse inundaciones debido a la intensidad de la lluvia de este 15 de junio. Comerciantes afirman que esta situación ya se ha vuelto recurrente🌧️



📹: Luis Olivera pic.twitter.com/OLCMMymugT — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 15, 2026

Mientras la lluvia continuaba, varios comerciantes comenzaron a retirar mercancía y a colocar productos en zonas más altas para evitar pérdidas económicas. Otros optaron por mantener abiertos sus locales pese a la acumulación de agua y a las complicaciones para el tránsito de clientes.

Locatarios también denunciaron presuntas omisiones por parte de la administración del mercado. Según señalaron, diversas coladeras permanecen obstruidas desde hace tiempo, situación que contribuye a que el agua no pueda desalojarse con rapidez. A las afueras del inmueble, comerciantes intentaron barrer el agua acumulada, aunque las precipitaciones constantes dificultaron las labores.

▶️ #VIDEO | “La administradora no hace nada”: comerciantes del Mercado de Sonora denuncian que la administración conoce desde hace tiempo que las coladeras están tapadas, pero aseguran que no ha tomado medidas para atender la situación, lo que agrava las inundaciones durante las… pic.twitter.com/6CCWqH7E1i — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 15, 2026

Alertas por lluvias en la CDMX

Ante las condiciones meteorológicas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó alertas por lluvias fuertes y posible caída de granizo en diversas alcaldías de la capital.

La dependencia emitió Alerta Naranja para las alcaldías Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza, donde se pronosticaron precipitaciones de entre 30 y 49 milímetros durante la tarde y noche.

⚠️🌧️ Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del lunes 15/06/2026, en las demarcaciones: @AlcCuauhtemocMx, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa y @A_VCarranza.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/NzVZfy1Qxy — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 15, 2026

Asimismo, se activó la Alerta Amarilla para Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, debido a lluvias de entre 15 y 29 milímetros, acompañadas de posible caída de granizo.

Las autoridades recomendaron a la población extremar precauciones ante posibles encharcamientos, afectaciones viales y caída de árboles o ramas derivadas de las condiciones climáticas.

Otras afectaciones por las lluvias

La tormenta también generó diversos encharcamientos en calles del Centro Histórico y otras zonas de la ciudad. Entre los puntos afectados se encuentran República de Guatemala y Eje 1 Oriente, así como República de Uruguay entre Bolívar y Eje Central.

Además, se reportaron acumulaciones de agua en vialidades de colonias como Peralvillo, Obrera y Aquiles Serdán, mientras que avenidas principales como Paseo de la Reforma, Insurgentes, Chapultepec, Balderas, Hidalgo e Izazaga registraron circulación complicada por la intensidad de la lluvia.

Los servicios de emergencia atendieron además la caída de árboles y ramas en distintas alcaldías. Se realizaron trabajos para retirar ejemplares derribados en Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo, así como una rama de gran tamaño que cayó sobre un vehículo particular en la colonia Ajusco, en Coyoacán.

▶ #Video | El agua sigue sin ceder en las inmediaciones del Mercado de Sonora. Comerciantes intentan retirar el agua acumulada, pero la lluvia no da tregua. 🌧️

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LMCT