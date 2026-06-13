Tráiler con 12 toneladas de fruta vuelca en Oceanía y desata rapiña; unidad quedó al borde del vacío

La mañana de este sábado se registró un aparatoso accidente en la alcaldía Venustiano Carranza, luego de que un tráiler cargado con alrededor de 12 toneladas de fruta volcara sobre un puente vehicular en el cruce de avenida Oceanía y Eje 1 Norte, dejando la cabina suspendida al borde del vacío y provocando una intensa movilización de los cuerpos de emergencia.

El percance ocurrió en el Distribuidor Vial Heberto Castillo, en dirección hacia el Estado de México, cerca de la estación Ricardo Flores Magón del Metro. De acuerdo con los primeros reportes, una presunta falla en el sistema de frenos habría ocasionado que el conductor perdiera el control de la pesada unidad, la cual terminó recostada sobre uno de sus costados y sostenida únicamente por el muro de contención.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron la magnitud del accidente y la forma en que la cabina quedó prácticamente colgando, lo que generó preocupación entre automovilistas y vecinos de la zona ante el riesgo de que el vehículo terminara por precipitarse.

Pese a lo aparatoso del incidente, autoridades capitalinas informaron que no se reportaron personas lesionadas. Elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Protección Civil y el Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para atender la emergencia y asegurar la zona.

🚛⚠️🚛 TRÁILER VOLCADO EN AV. OCEANÍA 🚛⚠️🚛



Tráiler volcado en Av. Oceanía y Eje 1 Norte (Norte 17), Col. Moctezuma 2da Sección, Alcaldía Venustiano Carranza.#Oceanía pic.twitter.com/9Rm5ZHJM1I — chismosos de la zona sur (@Wendymg10) June 13, 2026

El tráiler transportaba principalmente naranjas y limas, parte de las cuales quedaron esparcidas tanto sobre la vialidad como en el camellón ubicado debajo del puente. Minutos después del accidente, decenas de personas aprovecharon la situación para llevarse la mercancía, en un nuevo episodio de rapiña.

La presencia de personas recogiendo cajas y bolsas con fruta complicó las labores de los servicios de emergencia, que además debieron coordinar el retiro de la unidad y realizar la limpieza del pavimento.

Servicios de emergencia laboran en Av. Oceanía y Eje 1 Norte, col. Moctezuma 2da Sección, @A_VCarranza, donde se registró la volcadura de un tráiler que transportaba 12 toneladas de fruta; sin reporte de lesionados. @Bomberos_CDMX en coordinación con personal de Tránsito de la… pic.twitter.com/I5nQiz4ZCg — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 13, 2026

La volcadura generó importantes complicaciones en una de las vialidades con mayor aforo vehicular del oriente de la Ciudad de México, por lo que las autoridades recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas mientras continuaban las maniobras para remover el tractocamión.

Cuadrillas de la Secretaría de Obras y Servicios trabajaron en el retiro de la fruta y del aceite derramado sobre la carpeta asfáltica, mientras grúas especializadas fueron utilizadas para reincorporar la pesada unidad y evitar un incidente mayor.

Aunque las causas del accidente aún serán determinadas oficialmente, el percance no dejó víctimas, pese a que el tráiler estuvo a escasos metros de caer desde el distribuidor vial, en una escena que generó momentos de tensión entre quienes transitaban por la zona

También te pueden interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL