Janecarlo Lozano despliega operativo en GAM tras intensa lluvia con granizo

Janecarlo Lozano encabeza brigadas de limpieza y retiro de árboles caídos en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, encabezó durante la noche y la madrugada el operativo de atención a la lluvia torrencial con granizo que se registró en la zona centro de la demarcación, coordinando personalmente las acciones de respuesta junto con más de 400 servidores públicos de la Alcaldía.

El fenómeno meteorológico afectó principalmente las colonias Lindavista, Residencial Zacatenco, Industrial Vallejo, Miguel Bernard y Otón de Mendizábal, donde se registró el colapso de 80 sujetos forestales, además de afectaciones en vialidades por la caída de ramas y árboles.

Desde el inicio de la emergencia, el Gobierno de Gustavo A. Madero activó un operativo especial con personal de Protección Civil, Servicios Urbanos, Obras, Gestión Integral del Agua, Gobierno y las distintas áreas operativas de la Alcaldía para atender cada reporte ciudadano de manera inmediata.

Como resultado de los trabajos realizados durante la noche, el 100 por ciento de los sujetos forestales colapsados fueron seccionados para eliminar riesgos, permitiendo avanzar con las labores de retiro del material vegetal, limpieza y liberación de vialidades.

Durante el recorrido de supervisión, el alcalde Janecarlo Lozano reconoció el trabajo del personal operativo y reiteró que la prioridad del gobierno es proteger la integridad de las familias maderenses.

“Los fenómenos naturales no se pueden evitar, pero sí responder con un gobierno presente. Desde el primer minuto desplegamos a todo nuestro equipo y seguiremos trabajando hasta restablecer por completo las condiciones de seguridad y movilidad para las familias de Gustavo A. Madero.”

Las labores continuarán hasta concluir el retiro total del arbolado colapsado y garantizar la normalización de las vialidades afectadas.

El Gobierno de Gustavo A. Madero mantiene un monitoreo permanente de las condiciones climatológicas y reitera su compromiso de brindar atención inmediata a la población ante cualquier eventualidad.

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