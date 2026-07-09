Janecarlo Lozano despliega operativo contra lluvias en GAM

Antes de que las lluvias provocaran mayores afectaciones, el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, encabezó un operativo emergente para atender los encharcamientos registrados en la alcaldía.

Los trabajos se llevan a cabo en las colonias

San Juan de Aragón Sexta Sección, Juan González Romero, CTM el Risco y CTM Atzacoalco, Pradera, Villas de Aragón, Pueblo de Atzacoalco, Casas Alemán, Providencia, Villa Hermosa, Constitución de la República y Ferrocarrilera, donde una fuerza operativa de 300 trabajadores por colonia y maquinaria pesada fue desplegada para agilizar el desalojo del agua desde la noche del miércoles y continúan los trabajos este jueves.

Las labores fueron supervisadas directamente por el alcalde, quien recorrió la zona mientras cuadrillas de la alcaldía trabajaban con camiones Vactor y motobombas para liberar las calles afectadas y restablecer la movilidad de vecinos y automovilistas.

El “Operativo Tormenta” forma parte de la estrategia preventiva implementada por el gobierno de la demarcación durante la actual temporada de lluvias.

“Desde el primer momento estuvimos en las calles atendiendo la emergencia porque nuestra prioridad es proteger a las familias maderenses. No vamos a escatimar recursos para responder con rapidez cada vez que las lluvias pongan en riesgo a nuestros vecinos”, afirmó el alcalde Janecarlo Lozano.

A lo largo de la semana, personal de Servicios Urbanos realizó trabajos de desazolve en distintas vialidades de las colonias ya mencionadas con el objetivo de mantener libres las redes de drenaje y reducir el riesgo de inundaciones.

Con el apoyo de maquinaria especializada, las brigadas retiraron agua acumulada y atendieron los puntos con mayores encharcamientos, mientras continuaban las labores de limpieza en coladeras y rejillas pluviales para facilitar el flujo del agua.

Las acciones se suman a los trabajos de infraestructura hidráulica que actualmente se desarrollan en San Juan de Aragón en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), entre ellos la modernización del drenaje, la sustitución de tuberías y la instalación de equipos de bombeo para disminuir las inundaciones que históricamente han afectado a esta zona del norte de la Ciudad de México.

El alcalde Janecarlo Lozano mantendrá activo el operativo mientras continúen las lluvias, con el propósito de brindar atención inmediata a cualquier emergencia y proteger el patrimonio de las familias maderenses.

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FGR