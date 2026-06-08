Janecarlo Lozano presenta el Estadio GAM 2026, con 39 días actividades en el marco del Mundial

Acompañado por campeonas mundiales de fútbol y atletas de Gustavo A. Madero, el alcalde Janecarlo Lozano presentó el proyecto Estadio GAM 2026, una estrategia que contempla 39 días consecutivos de actividades gratuitas para que niñas, niños, jóvenes y familias puedan disfrutar del ambiente mundialista sin salir de la demarcación.

Durante una conferencia de prensa, el alcalde dio a conocer la cartelera de artistas y eventos que acompañarán la justa deportiva más importante del planeta y adelantó que habrá transmisiones de partidos, actividades deportivas y espacios de convivencia familiar durante la Copa del Mundo 2026.

El alcalde de Gustavo A, Madero, Janecarlo Lozano Reynoso. ı Foto: Cortesía

Entre los talentos confirmados destacan la cantante Majo Aguilar, los raperos ACZINO y Eme Mala Fe, además de agrupaciones como Mi Banda el Mexicano, Nana Pancha, Salón Victoria y Garibaldi. También participarán Big Metra, Banda Maguey, el legendario sonido La Changa, Platanito Show, Uzielito Mix, Yoker y Caló, entre otros artistas que se presentarán en la explanada de la alcaldía.

El alcalde, Janecarlo Lozano, explicó que el objetivo principal es acercar la experiencia mundialista a quienes difícilmente podrían asistir a los estadios o costear los altos precios relacionados con el torneo. Por ello, algunos de los encuentros más importantes serán transmitidos en pantallas instaladas en espacios públicos, acompañados por actividades culturales, deportivas y una oferta gastronómica para las familias.

Ningún joven o niño tendrá que preguntarse en qué colonia vive para saber si tiene derecho o no a vivir el Mundial. Un Mundial social significa que la cultura, el deporte y la convivencia también son derechos, y los derechos no se venden, se garantizan Janecarlo Lozano



Agregó que la iniciativa busca ampliar el acceso a la cultura y al entretenimiento mediante eventos gratuitos que permitan a los habitantes de Gustavo A. Madero formar parte de la celebración global.

“Esta fiesta no será solamente transmitir un partido de fútbol. Estamos ampliando derechos culturales y deportivos. En Gustavo A. Madero los derechos no son un lujo; los maderenses tienen derecho a la felicidad y a la cultura”, abundó Janecarlo Lozano.

La presentación del programa estuvo acompañada por un ambiente festivo. Estudiantes de educación básica y jóvenes deportistas de la alcaldía, quienes recientemente obtuvieron medallas de oro en los Juegos Olímpicos de la Ciudad de México, acudieron al evento y entregaron al alcalde una de las preseas conquistadas, además de un jersey con su nombre y el número 10.

El alcalde de Gustavo A, Madero, Janecarlo Lozano Reynoso. ı Foto: Cortesía

Uno de los momentos más significativos de la conferencia fue la presencia de Silvia Zaragoza, Martha Coronado, Bertha Orduña y Lilia Castro, integrantes de la histórica selección mexicana femenil que logró el subcampeonato mundial en 1971 ante más de 110 mil espectadores en el Estadio Azteca. Su participación sirvió como reconocimiento a las mujeres que abrieron camino en el fútbol nacional y como símbolo de la herencia deportiva que busca celebrar el proyecto Estadio GAM 2026.

Con esta iniciativa, Gustavo A. Madero aspira a convertirse en un referente de la fiesta mundialista en la capital del país, llevando el fútbol, la música y la convivencia comunitaria a miles de familias que vivirán el Mundial desde el corazón de la alcaldía.

cehr