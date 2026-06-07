Janecarlo Lozano fortalece seguridad en la GAM con Sendero Mundialista

El alcalde Janecarlo Lozano Reynoso inauguró el primer Sendero de Paz, Seguridad y Esperanza Mundialista en la Gustavo A. Madero, un corredor urbano de dos kilómetros que alberga el mural de futbol pintado a pincel más grande del mundo, obra que obtuvo recientemente un Récord Guinness.

Este nuevo territorio de paz forma parte de una estrategia integral para fortalecer la seguridad y la movilidad, principalmente de las mujeres que diariamente recorren la ruta que conecta el CETRAM Martín Carrera con la avenida Oriente 157.

La obra beneficiará a miles de mujeres, niñas, niños, jóvenes y trabajadores que transitan por la colonia Martín Carrera para acudir a sus centros de trabajo, escuelas y actividades cotidianas, al brindarles espacios más seguros, iluminados y dignos.

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Janecarlo Lozano, alcalde de Gustavo A. Madero. ı Foto: Cortesía

Durante la inauguración, Janecarlo Lozano estuvo acompañado por más de mil vecinas y vecinos. El edil destacó que este proyecto forma parte de una política pública que reconoce que la seguridad también se construye mediante la recuperación del espacio público , la cultura, el deporte y la convivencia comunitaria.

El Sendero Mundialista contempla la intervención de más de 5 mil 600 metros cuadrados de murales, la instalación de más de 480 luminarias nuevas, la plantación de 280 árboles y la rehabilitación de mil 600 metros cuadrados de áreas verdes, transformando por completo una de las vialidades más transitadas de la alcaldía.

Este nuevo corredor urbano complementa el mural pintado a pincel más grande del mundo, una obra monumental que otorgó a Gustavo A. Madero su primer Récord Guinness y que se ha convertido en un símbolo de identidad y un atractivo turístico para la demarcación en el contexto de la próxima Copa Mundial de Fútbol.

Janecarlo Lozano señaló que este es el primer tramo de una intervención mucho más amplia que continuará transformando el entorno urbano de la zona norte de la Ciudad de México, con el objetivo de consolidar espacios públicos seguros, accesibles y de calidad para todas las familias.

“Este sendero es para que las niñas y los niños maderenses se sientan orgullosos de nacer y vivir aquí; para que vean que sí se puede, que pueden lograr lo que quieran ser y que no es necesario ir a las alcaldías más ricas para disfrutar de espacios dignos” Janecarlo Lozano Reynoso, alcalde de Gustavo A. Madero



Durante el evento, el alcalde adelantó que próximamente será inaugurado el cuarto gran EDÉN de la alcaldía: el EDÉN Acuático, ubicado frente al Parque Tepeyac, en el cruce de las avenidas Eduardo Molina y San Juan de Aragón.

cehr