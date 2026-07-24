CDMX entrega 41 viviendas en Coyoacán; suma 2 mil hogares accesibles

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó el corte de listón inaugural del conjunto habitacional ubicado sobre la Avenida Aztecas.

Cuarenta y una familias de Coyoacán ya cuentan con un hogar propio y digno, gracias a la reciente entrega de viviendas por parte del Gobierno de la Ciudad de México; este proyecto en la colonia Ajusco suma 2 mil departamentos nuevos entregados a capitalinos en 2026, con financiamiento público sin intereses.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la ceremonia en el edificio de ocho niveles en Avenida Aztecas 255; la inversión de 37 millones de pesos garantiza viviendas con seguridad jurídica, servicios básicos, infraestructura y conectividad.

El modelo de vivienda social ofrece hogares accesibles, entre 700 mil y 900 mil pesos, con financiamiento a tasa cero; “Construimos vivienda a precios justos y ofrecemos financiamiento a tasa cero”, enfatizó Brugada Molina.

TE RECOMENDAMOS: Trabajos de servicios para la ciudadanía GAM reduce desperdicio de agua con 444 fugas reparadas en cuatro meses

Las metas de expansión territorial contemplan nuevas entregas en las alcaldías Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero. ı Foto: Especial.

Estos nuevos desarrollos son también sostenibles; incorporan ecotecnologías como sistemas de captación de agua de lluvia y calentadores solares, buscando reducir el consumo y las emisiones; “Construimos viviendas que cuidan a las familias y al mismo tiempo cuidan al planeta”, afirmó la mandataria.

El programa de vivienda social de la CDMX se expande; en próximas semanas, se entregarán 141 viviendas adicionales en Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero, con una inversión de 124 millones de pesos, sumando más de 10 mil metros cuadrados en construcción.

La política habitacional se sustenta en coordinación con organizaciones sociales, agilizando procesos; el gobierno capitalino creó la Secretaría de Vivienda y duplicó su presupuesto, invirtiendo 18 mil millones de pesos en sus primeros dos años.

Inti Muñoz Santini, secretario de Vivienda, precisó que cada uno de los 41 departamentos entregados tiene 57 metros cuadrados, con un costo promedio de 983 mil pesos; con esta entrega, se alcanzan las 2 mil viviendas otorgadas en 2026, mientras otras 9 mil están en proceso de construcción, reflejando un ritmo histórico.

Las políticas de financiamiento social coordinadas por el Gobierno de la Ciudad de México han duplicado los fondos destinados al desarrollo urbano en la CDMX. ı Foto: Especial.

Miriam Sánchez Alemán, beneficiaria, compartió que la entrega es resultado de años de organización, trabajo colectivo y perseverancia de 41 familias que lucharon por su derecho constitucional a una vivienda digna y segura.

Más allá de un techo, estos conjuntos habitacionales fortalecen la convivencia y el tejido social con espacios comunitarios.

La entrega de estas viviendas reafirma el compromiso del Gobierno de la Ciudad de México con el derecho fundamental a una vivienda digna, segura y sostenible para todos sus habitantes, consolidando un patrimonio para las familias capitalinas.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR