CDMX logra derrama económica récord por Mundial 2026 y crea empleos

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó los indicadores financieros que confirman la reactivación total del sector servicios en la capital.

La Ciudad de México se consolida como un referente global tras el Mundial de la FIFA 2026, reportando una derrama económica millonaria, la creación histórica de empleos y un flujo turístico sin precedentes.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que la capital “metió tres grandes goles” al demostrar su capacidad organizativa y el impacto positivo en la vida de sus habitantes.

Derrama económica estimada, entre 44 mil y 66 mil mdp

La justa futbolera dejó una derrama económica estimada entre 44 mil y 66 mil millones de pesos en la capital, beneficiando a las 16 alcaldías. Más de cuatro millones de turistas y visitantes llegaron entre el 1 de junio y el 15 de julio.

TE RECOMENDAMOS: Trolebús lidera aumento de usuarios Aumenta uso del Trole en ZMVM y cae la afluencia del Suburbano

El gasto de visitantes internacionales creció un 61% en junio, con un notable incremento del 124% en Xochimilco, mostrando la descentralización del turismo.

La infraestructura urbana de la CDMX recibió una inversión de 23 mil millones de pesos para garantizar su funcionalidad permanente tras el Mundial 2026. ı Foto: Especial.

Junio de 2026 marcó un hito con la creación de más de 100 mil empleos formales, la cifra más alta para ese mes en 25 años, según datos del IMSS. Este crecimiento económico se logró sin presiones inflacionarias, manteniendo el costo de vida estable para las familias capitalinas. Además, se registraron 193 mil millones de pesos en transacciones con tarjetas, un 30% más que el año anterior.

Mundial también impulsó la movilidad

El Mundial también impulsó la movilidad, con 4.5 millones de viajes adicionales en el transporte público, incluyendo 2.5 millones en el Metro. Las membresías temporales de Ecobici aumentaron un 47.5%. “Hoy afirmamos, sin temor a equivocarnos, que la Ciudad de México fue la mejor sede del Mundial. Recibimos al mundo, pero también conquistamos el corazón del mundo", declaró la Jefa de Gobierno Brugada, destacando la proyección internacional de la ciudad.

La modernización operativa del Metro y la expansión de Ecobici permitieron gestionar el flujo masivo de visitantes internacionales durante el torneo. ı Foto: Especial.

El legado del torneo va más allá de las cifras. La capital recibió la competencia con más de 2 mil obras de beneficio permanente, realizadas con una inversión de 23 mil millones de pesos. Sectores empresariales y turísticos reconocieron la coordinación entre gobierno, iniciativa privada y ciudadanía, clave para este éxito. Este esfuerzo colectivo fortalece la economía local y consolida a la Ciudad de México como un destino preferente, anticipando futuras visitas y dejando un orgullo compartido entre sus habitantes.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR