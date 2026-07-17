Marchas y bloqueos en CDMX HOY 17 de julio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Aspecto de una marcha de familias buscadoras en la Ciudad de México.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Aspecto de una marcha de estudiantes del IPN en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Este viernes 17 de julio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este viernes 17 de julio, se esperan una marcha, seis concentraciones y una cita.

Marchas

PADRES, MADRES Y TRABAJADORES DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO INFANTIL “DR. JUAN N. NAVARRO”: Se concentrarán en Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro” en Av. San Fernando No. 86, Col. Belisario Domínguez, Alc. Tlalpan a las 09:00 con destino a Alcaldía Tlalpan (Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Tlalpan). (Nota: Demandan la suspensión definitiva del proyecto de estacionamiento y albergue en áreas verdes. No se descarta el apoyo de otras organizaciones civiles y afectación a las vialidades. Aforo aprox: 100).

Concentraciones

BRIGADA DE BÚSQUEDA “ARMADILLOS DEL AJUSCO”, CIUDAD DE MÉXICO : Encuentro en Estación “Chabacano” (Líneas 2, 8 y 9 del Metro) en Calz. San Antonio Abad, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc a las 06:30 con destino a Pueblo San Miguel Ajusco, Alc. Tlalpan. (Nota: Abordarán transporte para continuar la jornada de búsqueda de un joven desaparecido. No se descarta el apoyo de otros colectivos de personas buscadoras. Aforo aprox: 35) .

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL: Se concentrarán en Dirección de Formación e Innovación Educativa del IPN en Av. Wilfrido Massieu No. 326, Col. Nueva Industrial Vallejo, Alc. Gustavo A. Madero a las 08:00. (Nota: Llevarán a cabo una mesa de trabajo con autoridades para resolver su pliego petitorio sobre la democratización y transparencia financiera. Al finalizar podrían realizar una asamblea informativa. Aforo aprox: 100) .

COLECTIVO “REPÚBLICA PACHECA” : Se concentrarán en Av. Chapultepec y Amberes, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc a las 15:00. (Nota: Realizarán una jornada informativa de consumo responsable de cannabis y recolección de firmas. Apoyan: Centauros Cannábicos, Jardín Disidente, Marihuana Consciencia y Marihuanas Club. Aforo aprox: 30) .

SEMBRANDO SOLIDARIDAD CUERNAVACA : Se concentrarán en Parque de la Bombilla en Av. de la Paz y Av. Insurgentes Sur, Col. Chimalistac, Alc. Álvaro Obregón a las 15:00. (Nota: Recolección de firmas para exigir la ruptura de relaciones diplomáticas con el gobierno promotor de la guerra en Medio Oriente. Se prevé brigadeo informativo. Aforo aprox: 30) .

LIBERACIÓN ANIMAL MX : Se concentrarán en Fiscalía General de la República en Dr. Velasco No. 175, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc a las 15:30. (Nota: Exigen seguimiento a la denuncia contra conductor de televisión por declaraciones en contra de espacios pet friendly. Apoyan varias organizaciones aliadas. Se prevé posible afectación vial. Aforo aprox: 80) .

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL: Se concentrarán en Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez durante el día. (Nota: Mesas de recolección de firmas en contra del Secretario General del SME en el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”. Aforo aprox: 30).

Citas Agendadas

TRABAJADORES DE DIFERENTES ALCALDÍAS: Encuentro en Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo en Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 77, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc durante el día. (Nota: Solicitan la asignación de un dígito sindical del SUTGCDMX. Aforo aprox: 30).

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