¿Cuánto va a durar el show de medio tiempo del Mundial 2026 con BTS, Shakira y Justin Bieber?

El MetLife Stadium de Nueva Jersey será testigo de un despliegue de lujo para despedir el Mundial 2026. La atención de millones de personas de todo el globo se centrará en BTS, Shakira, Madonna y Justin Bieber este domingo.
Además, la estrella del afrobeats Burna Boy, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, el Coro PS22 y Coldplay se unirán al evento de medio tiempo programado por la FIFA. Sin embargo, en redes sociales surge curiosidad por conocer la duración del show; en La Razón te contamos.
¿Cuánto va a durar el show de medio tiempo del Mundial 2026?
La FIFA anunció hace semanas que el espectáculo de medio tiempo de la final del domingo 19 de julio tendría una duración de 11 minutos, ajustado al tiempo reglamentario de descanso de 15 minutos para no alterar el ritmo del partido entre España y Argentina.
Justin Bieber, Shakira, Coldplay, Tom Cruise y BTS en el show del entretiempo de la final del Mundial
Sin embargo, recientemente se dio a conocer que el evento durará cerca de 30 minutos, es decir, iniciará a las 13:45 horas. El segundo tiempo comenzará a las 14:15 h.
Las Leyes del Juego prohíben el intervalo de cualquier partido de futbol que dure más de 15 minutos, pero la FIFA desafiará esto.
Durante ese lapso, se presentarán actuaciones de los artistas principales, quienes son BTS, Shakira, Justin Bieber y Madonna, además de colaboraciones con Coldplay, Burna Boy, Gustavo Dudamel y el coro infantil PS22 Chorus.
El espectáculo apoyará el FIFA Global Citizen Education Fund, que está recaudando100 millones de dólares para ayudar a que los niños accedan a la educación y al futbol. Es por ello que también participarán algunos de Los Muppets de Plaza Sésamo, así como con Kermit y Miss Piggy.
¿Qué artistas estarán en la final del Mundial?
En el espectáculo de medio tiempo veremos a:
- BTS
- Madonna
- Shakira
- Justin Bieber
- Burna Boy
- Gustavo Dudamel
- PS22 Chorus ft. Coldplay
Mientras que, en la ceremonia de clausura, contará con la participación de:
- IShowSpeed
- Tom Cruise
- Laura Pausini
- Nicole Scherzinger
- Robbie Williams
Además, Jennifer Hudson será la cantante que interpretará el Himno Nacional de Estados Unidos antes de la final.
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