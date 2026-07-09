La reciente muerte de Bonnie Tyler, ocurrida el martes 8 de julio de 2026, en Portugal, desató una ola de publicaciones en redes sociales donde millones de usuarios la recuerdan por ser la voz de “Total Eclipse of the Heart” y de varios éxitos más de los 80.

La cantante galesa, sin duda, es el soundtrack y el ícono de toda una época; descubre en La Razón cómo fue su transformación física con el tiempo.

Así lucía Bonnie Tyler de joven, cantante de ‘Total Eclipse of the Heart’

Bonnie Tyler, en realidad llamada Gaynor Hopkins, nació en un pueblo de Gales llamado Skewen, el 8 de junio de 1951.

La artista hoy mundialmente conocida comenzó a cantar en algunos bares nocturnos de su localidad y su fama creció con su primer disco, titulado The World Starts Tonight.

Aunque los sencillos “Lost in France” y “More Than a Lover”, que forman parte de este álbum debut, son considerados los primeros éxitos de Bonnie Tyler, la realidad es que su primer single fue “My! My! Honeycomb”.

Este tema, lanzado en enero de 1977, tiene una duración de 3:10 minutos y, aunque es poco conocido, la cantante compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de cómo se veía en aquella época. Bonnie, de entonces 26 años, lucía el cabello por debajo de los hombros y sin sus característicos rizos esponjados de los 80.

Bonnie Tyler en 1977, en el lanzamiento de 'My! My! Honeycomb' ı Foto: IG bonnietylerofficial

En 1979, la cantante galesa ganó el 10.º Festival Mundial de la Canción Popular con el tema “Sitting on the Edge of the Ocean”, siendo la antesala de una traycetoria llena de éxitos.

La carrera de Bonnie Tyler alcanzó su punto máximo en la década de 1980 cuando inició su colaboración con Jim Steinman, quien es parte esencial de su fama mundial ya que es autor de éxitos como “Total Eclipse of the Heart”, “Holding Out for a Hero”, “If You Were a Woman (And I Was a Man)”, “Here She Comes” y “Loving You’s a Dirty Job (but Somebody’s Gotta Do It)”.

A continuación, te compartimos cómo se veía Bonnie Tyler a los 35 años, en 1968, durante una sesión de fotos para Tracks magazine. Su imagen en esta época es la que se mantiene hasta hoy en la memoria colectiva de millones de personas, quienes la recuerdan con el cabello corto y voluminoso.

Bonnie Tyler en sesión de fotos para 'Tracks magazine' (1986) ı Foto: IG bonnietylerofficial

Por otro lado, en la década de 1990, la cantante tuvo mayor éxito en Europa continental, donde alcanzó grandes números con sencillos como “Bitterblue” y “Fools Lullaby”. Estos temas fueron grabados junto al productor alemán Dieter Bohlen (conocido por ser el cerebro del famoso dúo Modern Talking).

Así se veía Bonnie Tyler a inicios de los años 90, cuando tenía alrededor de 40 años.

Bonnie Tyler a inicios de los años 90 ı Foto: IG bonnietylerofficial

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