¿De qué murió Victor Willis, voz del icónico tema ‘YMCA’ de Village People?

Victor Willis, cofundador de Village People y conocido por ser quien se disfrazaba de policía, murió el 30 de junio de 2026 a los 74 años, confirmó la agrupación de música disco en su cuenta de Facebook.

El intérprete fue coautor de temas icónicos del grupo como “Y.M.C.A.”, “Macho Man” y “In the Navy”, que hoy suenan en fiestas, bares y desfiles en todo el mundo.

Tras difundirse la noticia, personalidades del mundo del espectáculo y fans de todo el mundo recordaron a Victor Willis en redes sociales. Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien usa en sus mítines “Y.M.C.A.”, lamentó la noticia.

En La Razón te contamos brevemente su trayectoria y de qué murió el cantante.

¿Quién era Victor Willis, integrante de Village People?

Victor Willis nació en 1951 y fue un cantante, actor y cofundador de Village People, célebre por interpretar al policía con casco y bigote de la agrupación.

Nació en Texas y fue criado en San Francisco. Inició su carrera en Broadway con The Wiz antes de unirse al grupo Village People en 1977 junto a Jacques Morali y Henri Belolo. Fue coautor de himnos disco como “Y.M.C.A.”, “Macho Man” e “In the Navy”, alcanzó fama mundial con su estilo teatral y su voz potente.

Tras enfrentar problemas legales y rehabilitación, recuperó derechos de autor de algunas de sus canciones en 2015, de las cuales obtuvo el 50 por ciento de las ganancias, y continuó actuando hasta poco antes de su fallecimiento.

Fue sumamente criticado por permitir que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, usara “Y.M.C.A.” en mítines. Usuarios aseguran que Victor Willis pasó de ser parte de la contracultura y símbolo del movimiento LGBT+ de los 70, a convertirse en partidario de un político abiertamente homofóbico y discriminador.

Donald Trump's favourite singer, Victor Willis, is dead at 74.



The singer of the song "YMCA" and the frontman of the Village People passed away on June 30 due to "a short but serious illness". pic.twitter.com/q0M93Ixt8l — Chay Bowes (@BowesChay) July 1, 2026

¿De qué murió Victor Willis, voz del icónico tema ‘YMCA’ de Village People?

Victor Willis, voz original de Village People y coautor de “Y.M.C.A.”, falleció el 30 de junio de 2026 a los 74 años. Según la información difundida por la agrupación, murió tras complicaciones de salud no especificadas públicamente.

“Nos entristece profundamente anunciar la muerte de Victor Willis, cantante principal de Village People (...) Murió de una corta pero agresiva enfermedad”, escribió la banda en Facebook.

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