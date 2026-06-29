Estrenan canción inédita de Oliver Tree

Han lanzado una nueva canción de Oliver Tree a medio mes de que el joven músico y productor falleciera en un accidente aéreo en Brasil junto al creador de contenido argentino, Gaspi, una noticia que sembró el luto a nivel internacional.

Hubo mucha información en las últimas semanas sobre la vida y muerte del artista estadounidense, cuyo cuerpo fue el último en ser identificado en el fatal accidente y que desató una ola de teorías y especulaciones.

Lanzan canción inédita de Oliver Tree

La canción que fue grabada antes de su fallecimiento fue presentada de manera póstuma durante una presentación de T-Pain en el festival Electric Forest, donde el artista compartió la colaboración junto con un montaje de imágenes de Oliver Tree como un tributo a su trayectoria.

La canción había permanecido sin ser publicada y fue creada durante una sesión de estudio entre los dos músicos antes de la muerte del famoso, por lo que su lanzamiento es una oportunidad de escuchar un tema inédito por parte del intérprete de ‘Miss You’ y ‘Life Goes On’.

A través de su cuenta de Instagram, T-Pain publicó un video en el que podemos ver al público escuchando el tema que puso en el festival. "Quería compartir esta canción que he tenido en mi disco duro durante dos años como recordatorio para celebrar la vida de la manera que él lo hizo“, señaló.

El lanzamiento coincidió con el que habría sido el cumpleaños 33 del artista americano, por lo que sirvió como un homenaje a su vida y trayectoria como artista musical.

El 24 de abril del 2026, Oliver Tree había estrenado de manera independiente ’Love You Madly Hate You Badly‘, el cuarto álbum de estudio del cantautor estadounidense que meses antes, habría anunciado que no se lanzaría por su ruptura con Atlantic Records.

“No he recibido ningún apoyo. Olvidaron ingresar varias canciones al sistema, lo que significa que esas canciones no salieron”, compartió el músico que denunció otras negligencias de la discográfica antes de agradecer a sus seguidores sobre el apoyo recibido.

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