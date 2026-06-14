Esta fue la última publicación de Oliver Tree antes de morir en accidente aéreo en Brasil | VIDEO

El cantante Oliver Tree murió este domingo 14 de junio en un terrible accidente aéreo en el Recreio dos Bandeirantes, Río de Janeiro, en Brasil.

El artista estadounidense viajaba en un helicóptero y esta nave colisionó con otro helicóptero, las dos aeronaves chocaron y cayeron sobre un patio con autos eléctricos, esto provocó un fuerte incendio.

Las autoridades de Brasil confirmaron que hay seis personas muertas tras el accidente, entre ellos el cantante Oliver Tree y el Youtuber argentino Gaspi.

Los fans de Oliver Tree lamentaron el fallecimiento e inundaron sus redes sociales de mensajes desconsolados y de condolencias para sus familiares, pues no pueden creer que el artista de 32 años haya fallecido en el accidente.

La última publicación de Oliver Tree

El cantante Oliver Tree, amigo del mexicano Aaron Mercury, se encontraba de gira por Sudamérica, apenas hace unos días se había presentado en Sao Paolo.

El artista publicaba constantemente en redes sociales cómo se la estaba pasando en su viaje en Brasil. Su último video es un clip cómico de sus aventuras por ese país.

Se trata de un video llamado “Un gringo 24 horas en Brasil”, en el que Oliver Tree aparece con la playera de la selección de Brasil y está jugando futbol callejero y anota un gol, Oliver aseguró que él era Neymar en ese juego.

Asimismo, se fue a cortar el pelo y hasta preparó carne, además se paseó en moto y finalmente cerró su video sosteniendo una Copa del Mundo celebrando que Brasil podría ganar el Mundial 2026.

El video fue publicado un día antes del accidente y actualmente cuenta con 259 mil like y millones de reproducciones, así como miles de comentarios en los que los fans lamentan su deceso.

“Wow la vida es tan corta hombre QEPD GOAT”, “Ni siquiera sé qué decir, qué carajo, descansa en paz, hermano”, “Descansa en paz allá donde estés”, “No te tocaba carnal”, “Realmente una inspiración, te voy a extrañar, amigo”, “Estaba tan feliz”, “Qué alma tan especial descansa en paz”, fueron algunos de los comentarios de los fans en las redes sociales.

Hasta el momento no se han dado más detalles sobre el accidente, ni si van a trasladar los restos de Oliver Tree a Estados Unidos. Sin embargo, los fans están destrozados ante esta terrible noticias.

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