Así fue la entrada de Aaron Mercury con Oliver Tree en el Supernova Génesis 2026

Aaron Mercury tuvo una impresionante entrada en el Supernova Génesis 2026 junto con Oliver Tree. El momento rápidamente dio de qué hablar en redes sociales y entre las fans del creador de contenido, que celebraron el momento icónico.

Así fue la entrada de Aaron Mercury en Supernova Génesis 2026

La pelea entre Aaron Mercury y Mario Bautista era una de las más esperadas por el público y el principal enfrentamiento de los peleadores masculinos, por lo que fue además la antesala a la pelea principal.

EL AURA DE LA ENTRADA DE AARON MERCURY JUNTO A OLIVER TREE, ES DE OTEO NIVEL, ROMPISTE MERCURIO🔥🤍#SupernovaEnNetflixMercury pic.twitter.com/SVcmrV8mJ5 — ly 💘 𝒯𝑬𝑨𝑴 𝑴𝑬𝑹𝑪𝑼𝑹𝒀 ☿ (@mercurygloow) April 27, 2026

Por lo que como era de esperarse, las entradas de las estrellas del Internet no decepcionaron, pues ambos artistas decidieron sorprender durante su llegada al ring antes de que se definiera quién sería el ganador del combate.

Aaron optó por una estética azteca para su entrada, con la canción ‘Miss You’ de Oliver Tree de fondo con la aparición del cantante internacional. Por su parte, el artista apareció vestido como guerrero azteca con un penacho y otros detalles.

Ambas celebridades se pudieron a bailar en el camino antes de que el famoso finalmente llegara al cuadrilátero. “Viva México”, exclamó Oliver Tree. El momento sin duda alguna se convirtió en uno de los más llamativos de toda la noche.

Algunas reacciones fueron:

“Qué entrada la de Aron Mercury con Oliver Tree “.

“Qué hacía Oliver Tree ahí”.

“Superen la presentación de Aaron Mercury, llevó al mismísimo Oliver Tree WTF, grande ehhh“.

“Ver a Oliver Tree no estaba en mi bingo de este evento”.

▶ #Video | 👇 Aarón Mercury (@ArnMercurio) sale a su pelea en Supernova Génesis 2026 junto con el famoso artista Oliver Tree 💪✨



Aquí la nota completa: https://t.co/PSxjqUNq3l



📹: @AyalarAlejandro pic.twitter.com/PmTf4tVzoh — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 27, 2026

Aaron Mercury ya había adelantado un poco de su entrada antes de que fuera el día del evento, ya que el día anterior publicó un video en el que aparece junto a una persona que se encuentra de espaldas y le da la mordida a una manzana, lo que despertó las especulaciones.

Fue horas antes de la pelea que el famoso dio a conocer que su acompañante en camino al ring sería el cantante Oliver Tree, lo que emocionó al público, pues se trata de un artista conocido a nivel internacional por canciones como ‘Miss You’ o ‘Life goes on’.