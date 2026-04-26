¿Dónde ver EN VIVO la transmisión de Supernova Génesis 2026?

Uno de los eventos más esperados por los fans es el Supernova Génesis 2026, el cual se lleva a cabo este 26 de abril, con la participación de los influencers más destacados de las redes sociales, quienes se enfrentarán en el ring para demostrar quién es el mejor en la web y en el ring.

La pelea más esperada es la de Karely Ruiz y Kim Shantal, la cual originalmente se iba a llevar a cabo con entre Kim y Lupita Villalobos, pero tras un problema de salud de la integrante de “Las alucines”.

¿Dónde ver Supernova Génesis 2026?

Las peleas del Supernova Génesis 2026 se pueden ver por la plataforma de Netflix, para poder acceder hay que tener una suscripción para poder ver el contenido.

Sin embargo, el inicio del stream y de la alfombra roja se podrá ver por las redes sociales oficiales de Supernova.

¿A qué hora empieza Supernova Génesis 2026?

El evento de box empieza a las 7:00 pm de la noche, sin embargo, las peleas estelares van para el final, es decir, a las 10:00 de la noche.

A las 4:00 pm empieza el streaming en las plataformas de Supernova y a las 4.15 pm empieza la transmisión de la alfombra roja en los mismos canales de stream.

Habrá dos peleas en la transmisión por las redes, pero las estelares que comienzan a las 7:00 pm se verán solo por Netflix.

¿Quiénes pelean en Supernova Génesis 2026?

Hay varias peleas programadas, pero las más esperadas son las siguientes:

Karely Ruiz vs Kim Shantal

Alana Flores vs Flor Vigna

Lonche vs Willito

Mario Bautista vs Aaron Mercury

De los famosos que se van a presentar para cantar entre cada pelea son: Carín León, Oscar Maydon y Ozuna.

El evento se lleva a cabo en la ciudad de México, a diferencia de Ring Royale, el cual se realizó en Monterrey.